Czy 2 listopada jest dniem wolnym od pracy? Co z zakazem handlu w Zaduszki?

lucifer_king_of_the_world pół godziny temu Oceniono 1 raz -1

weszłem na tę stronę ciekawszy bardziej reakcji w komentarzach, bo tytuł tego "artykułu" jak i on sam poziomem niedoje.bania może ustanawić kolejny rekord tegoż... a teraz mała korekta i kilka wniosków, moje drogie "dziennikarskie" kutafąsiątka:

1) szkoły nie muszą nic odrabiać, żeby mieć wolne - od lat mają pulę dni do wykorzystania jako wolne od zajęć dydaktyczno wychowawczych, którą mogą dysponować wg potrzeb

2) chwalcie kaczkię i jego pachołków, albowiem decyzja ich o uczynieniu niedziel wolnymi od handlu stała się dla was wybawieniem od obowiązku tworzenia nowych treści - a tak z automatu macie temat, którym od przyszłego będziecie się brandzlować jeszcze częściej...

3) ferajna z pkt 2 powinna się jednak wami zająć