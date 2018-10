1 listopada - Gorzów Wielkopolski. MZK zapowiada zmiany w organizacji komunikacji miejskiej

Jak we Wszystkich Świętych dojechać do Cmentarza Komunalnego przy ulicy Żwirowej i do pozostałych cmentarzy w Gorzowie Wielkopolskim? Okazuje się, że lepszym wyborem może okazać się przejazd transportem publicznym, a nie samochodem, który trudno będzie zaparkować.

Wszystkich Świętych w Gorzowie Wielkopolskim. Dodatkowa linia autobusowa i zmiany w rozkładach jazdy

Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim zapowiedział kilka istotnych zmian w organizacji ruchu komunikacji miejskiej w dniach 31 października - 2 listopada. Uruchomiona zostanie m.in. specjalna linia autobusowa "C", a autobusy na niektórych liniach regularnych będą kursować ze zwiększoną częstotliwością. Oto zapowiedziane przez MZK w Gorzowie Wielkopolskim zmiany:

Dojazd na Cmentarz Komunalny przy ul. Żwirowej:

Linia specjalna C - kursuje od 31.10.2018 r. do 2.11.2018 r. na trasie: ul. Kos. Gdyńskich "MIESZKO" - ul. Żwirowa "Cmentarz Komunalny II" - z następującą częstotliwością:



31 października 2018 r. i 2 listopada 2018 r.

- od godz. 9.00 - 17.30 - co 30 minut,



1 listopada 2018 r.

- od godz. 06.00 - 08.00 - co 20 minut,

- od godz. 08.00 - 18.00 - co 8 minut,

- od godz. 18.00 - 20.00 - co 20 minut





31 października 2018 r. i 2, 3, 4 listopada 2018 r.

- od godz. 09.00 - 17.45 - co 20 minut,



1 listopada 2018 r.

- od godz. 07.20 - 9.00 - co 10 minut,

- od godz. 9.00 - 18.00 - co 8 minut,

- od godz. 18.00 - 20.00 - co 20 minut.





- kursuje na trasie: Śląska - Cmentarz Komunalny - Chwalęcice. Od dnia 27.10.2018 r. do 4.11.2018 r. zostanie zwiększona częstotliwość kursowania autobusu. Linia 132 - kursuje na trasie: Ustronie - Cmentarz Komunalny - w okresie od 27.10.2018 r. do 4.11.2018 r. linia kursuje ze zwiększoną częstotliwością:



31 października 2018 r. i 2, 3, 4 listopada 2018 r.

- od godz. 09.00 - 17.30 - co 20 minut,



1 listopada 2018 r.

- od godz. 7.00 - 9..00 - co 10 minut,

- od godz. 9.00 - 18.00 - co 8 minut,

- od godz. 18.00 - 20.00 - co 20 minut.

Dojazd na pozostałe cmentarze:

Cmentarz Świętokrzyski przy ul. Warszawskiej - dojazd autobusem komunikacji zastępczej T1

Cmentarz na Wieprzycach - dojazd autobusem komunikacji zastępczej T1

Cmentarz przy ul. Strażackiej - dojazd autobusami linii 103, 134

Cmentarz w Deszcznie - dojazd autobusami linii 116, 118

Cmentarz w Borku - dojazd autobusami linii 100.

Wszystkich Świętych w Gorzowie Wielkopolskim. Na niektórych liniach darmowe przejazdy

Chcąc wybrać się na jeden z gorzowskich cmentarzy za pomocą autobusu lub tramwaju, warto zapoznać się z listą zmian dotyczącą zawieszenia niektórych linii czy przystanków autobusowych. Jak zapowiedział MZK,w dniu 1 listopada 2018 r. w Gorzowie Wielkopolskim

zawieszone zostanie kursowanie autobusu linii "121".

przystanek "Mieszko"- ul. Kos. Gdyńskich będzie obsługiwany tylko przez linie autobusowe "C" oraz "111"

autobusy linii 100, 101, 104, 124, 134 nie będą zatrzymywały się na przystanku Hotel "Mieszko". Przystanek dla tych linii będzie usytuowany ok. 100 m bliżej, naprzeciwko LOK-u,

przejazd liniami obsługującymi Cmentarz Komunalny przy ul. Żwirowej, czyli 105, 111, 132 oraz "C" będzie bezpłatny.

na linie autobusowe obsługujące Cmentarz Komunalny skierowane zostaną autobusy niskopodłogowe, przeznaczone do przewozu osób niepełnosprawnych.