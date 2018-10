Wszystkich Świętych - Bydgoszcz. Utrudnienia, zmiany w organizacji ruchu drogowego 1 listopada

W Bydgoszczy, podobnie jak w Katowicach czy w Białymstoku, 1 listopada poruszanie się komunikacją miejską będzie bezpłatne. Co więcej, uruchomione zostaną dodatkowe linie autobusowe, które ułatwią przemieszczanie się w kierunku cmentarzy i z powrotem. Aby uniknąć korków i problemów z parkowaniem, warto rozważyć zastąpienie podróży samochodem przejazdem jedną z linii autobusowych lub tramwajowych.

Wszystkich Świętych - Bydgoszcz. Specjalne linie autobusowe w dniu 1 listopada

Jak kursować będą specjalne autobusy, które będą jeździć po Bydgoszczy tylko 1 listopada, w dzień Wszystkich Świętych? Oto ustalenia dot. ich tras, które przedstawił Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy. Zgodnie z zapowiedzią ZDMiKP większość linii specjalnych będzie kursować od 31 października do 2 listopada (Zaduszki):

linia autobusowa nr 107 (01.11.2018 r.) na trasie Wyścigowa – Fordońska – Rejewskiego – Akademicka – Przylesie,

linia autobusowa nr 108 (31.10. - 02.11.2018 r.) na trasie Kapuściska – Wojska Polskiego – Trasa Uniwersytecka – Dworzec Autobusowy – Ogińskiego – Powstańców Wielkopolskich – Wyszyńskiego (Cmentarz Bielawy) – Modrzewiowa – Sułkowskiego – Leśne,

linia autobusowa nr 109 (31.10. - 02.11.2018 r.) na trasie Tatrzańskie – Pelplińska – Twardzickiego – Korfantego – Akademicka – S. Kaliskiego – Fordońska – Kamienna – Pileckiego – Grunwaldzka – Kolbego – Rekinowa,

linia autobusowa nr 110 (31.10 - 02.11.2018 r.) na trasie Błonie – Szubińska – Kruszwicka – Focha – węzeł Garbary – Królowej Jadwigi – Warszawska (Dworcowa) – Dworzec Główny – Zygmunta Augusta – Zaświat – Pileckiego – Pileckiego / Żeglarska.



Wszystkich Świętych w Bydgoszczy. Jakie zmiany w ruchu autobusowym i tramwajowym?

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy zapowiedział także kilka zmian dotyczących regularnych linii autobusowych i tramwajowych. Warto wiedzieć na których trasach autobusy i tramwaje będą kursować ze zwiększoną częstotliwością:

Komunikacja tramwajowa:

tramwaje linii nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, i 10 będą kursowały według standardowych rozkładów jazdy na niedziele,

linie nr 5 i 8 będzie kursowała ze zwiększoną częstotliwością (co ok. 10 min.),

Na liniach tramwajowych nr 1, 2 i 7 pojadą składy powiększone.

Komunikacja autobusowa:

autobusy linii nr 51, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 66, 71, 77, 80, 81, 82, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, zaT4 będą kursowały bez zmian,

autobusy poszczególnych linii w godz. ok. 09:00 - 18:00 będą kursowały ze zwiększoną częstotliwością:

- nr 69 i 89 – łącznie, co ok. 5 minut,

- nr 65 – co ok. 7,5 minuty,

- nr 79 i zaT8 – co ok. 10 minut,

- nr 52, 53, 64, 67, 68 i 74 – co ok. 12 minut,

- nr 55, 83 – co ok. 15 minut,

- nr 73 – co ok. 60 minut,

w godz. ok. 08:00 – 18:00 uruchomione zostaną specjalne linie autobusowe kursujące w rejonie największych, bydgoskich cmentarzy:

- nr 107 w relacji Wyścigowa – Przylesie z częstotliwością, co ok. 7,5 min.,

- nr 108 w relacji Kapuściska – Dworzec Leśne (przez Cmentarz Bielawy) z częstotliwością, co ok. 20 minut,

- nr 109 w relacji Tatrzańskie – Rekinowa (przez Kamienną, Pileckiego)z częstotliwością, co ok. 15 minut (pomiędzy kursami linii nr 83),

- nr 110 w relacji Błonie – Pileckiego/Żeglarska (przez Zaświat) z częstotliwością, co ok. 7,5 min. (pomiędzy kursami linii nr 54).

Na liniach nr 57, 64, 80 i 83 pojadą autobusy "długie" - przegubowe. Wszystkie autobusy linii nr 74 przez cały dzień będą kursowały na trasie podstawowej, tj. z pętli Wyścigowa do pętli Tatrzańskie, w związku z tym, zawieszone będzie tego dnia funkcjonowanie pętli Dworzec Fordon dla wariantu 74D.

Zaduszki w Bydgoszczy. Miasto uruchomi kilka specjalnych linii autobusowych

Jakie zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w Bydgoszczy zostały zapowiedziane na 2 listopada, czyli Zaduszki? Będzie ich niewiele. Autobusy i tramwaje będą kursować normalnie, według rozkładu jazdy na piątek, czyli na dzień szkolny. Jedyną zmianą będzie uruchomienie kilku linii specjalnych - w godz. ok. 09:00 – 18:00 kursować będą specjalne linie autobusowe nr 108 (co ok. 35 min.) i 109 (co ok. 35 min. pomiędzy kursami linii nr 83); 110 (co ok. 30 min. pomiędzy kursami linii nr 54).