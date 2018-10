Oburzenie po występie Wojciecha Cejrowskiego. Ruszyła akcja: "okaż sprzeciw!"

Wojciech Cejrowski w programie w TVP Info stwierdził, że Tęczowy Piątek w szkołach to "pedofilski atak". Co więcej, miał kartkę z homofobicznym hasłem, którą prezentował widzom. Organizacja Miłość Nie Wyklucza zachęca, by zgłaszać sprawę do KRRiT.

