Izabela Lechowicz zginęła w katastrofie w Leicester. Ambasada: "Była wspaniałą pilotką"

tilow3 3 godziny temu Oceniono 26 razy 14

Wielka szkoda naprawdę wspaniałej osoby....

Wiem, że może to i nie czas i miejsce na wyrażanie opinii, ale uważam, że pod tego typu wiadomościami, powinny być wyłączone komentarze. Co jeszcze bardziej smutne, to to, że zwyczajnie suweren nie potrafi uszanować tragedii, pisząc straszliwej treści posty. Nie żyje ciekawa i odważna kobieta, powinna wystarczyć modlitwa w kraju który tak wybitnie szczyci się swoim katolicyzmem.