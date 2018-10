Opole Lubelskie. 29-latek miał zamordować swoją żonę. Ciało policjanci znaleźli w łóżku

29-letni mieszkaniec Opola Lubelskiego usłyszał zarzut zabójstwa po tym, jak w nocy z czwartku na piątek w jednym z mieszkań znaleziono ciało jego 27-letniej żony. Zwłoki znajdowały się w łóżku, miały liczne obrażenia, m.in. rany kłute. Jak podaje portal Lublin.wyborcza.pl, sprawca najprawdopodobniej poderżnął ofierze gardło.

"Jeszcze tego samego dnia policjanci zatrzymali 29-letniego mężczyznę - męża kobiety. Istniało uzasadnione podejrzenie, że to on ma związek z jej śmiercią" - podaje lubelska policja.

Opole Lubelskie. Zabójstwo 27-latki

- Wszystko wskazuje na to, że pomiędzy małżonkami doszło do kłótni - mówi w rozmowie z "Kurierem Lubelskim" prokurator Piotr Sitarski z Prokuratury Okręgowej w Lublinie. Jak podaje "Rzeczpospolita", 29-latek miał powiedzieć policjantom, że znalazł martwe ciało żony dopiero po powrocie do mieszkania. To jednak nie przekonało śledczych.

Mężczyzna trafił do aresztu, przejdzie badania psychiatryczne. Grozi mu dożywocie. Para wspólnie wychowywała roczne dziecko.