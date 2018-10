Pogoda w poniedziałek. Może silnie powiać. Synoptycy zapowiadają też deszcz ze śniegiem

Pogoda w poniedziałek przyniesie w Polsce jesienną, ale i gdzieniegdzie wiosenną pogodę. Temperatura wyniesie w ciągu dnia od ok. 1 stopnia Celsjusza do ok. 20 stopni. Mogą wystąpić opady deszczu, w tym deszczu ze śniegiem.

REKLAMA

Pogoda w poniedziałek przyniesie niższą temperaturę w północno-wschodniej części kraju - wynika z prognoz portalu Ventusky.com. Jak zapowiadają synoptycy, na Warmii i Mazurach oraz Podlasiu można spodziewać się w ciągu dnia ok. 1-3 stopni Celsjusza. Nieco cieplej na Kujawach i Pomorzu oraz w Wielkopolsce - ok. 5-6 stopni. Im dalej na południe, tym cieplej - na Podkarpaciu i w Małopolsce słupki rtęci wskażą już nawet ok. 20 stopni Celsjusza. Pogoda w poniedziałek Ventusky.com W poniedziałek nad ranem mogą wystąpić niewielkie opady deszczu - głównie na Podlasiu, w Świętokrzyskiem i w Łódzkiem. Jak podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, na Suwalszczyźnie pojawi się dodatkowo deszcz ze śniegiem. Pogoda w poniedziałek Ventusky.com IMGW zapowiada również wyjątkowo silny wiatr w woj. lubuskim i dolnośląskim. Również w Sudetach i Tatrach wiatr może osiągać w porywach do 100 kilometrów na godzinę.