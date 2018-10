Legnica. Zmarł nastolatek, którego uderzył w głowę konar na lekcji WF-u

medycynaradziecka 2 godziny temu Oceniono 12 razy 6

Wuefista chciał się wykazać inicjatywą, zrobić ciekawą lekcję, odbiegającą od biegania w koło sali... Nie udało się. Nawet jeśli prokurator odstąpi od oskarżenia, albo sąd skaże go na trzy lata w zawieszeniu na pięć, to i tak jest już skończony. Zaraz znajdzie się kancelaria prawna, która wywalczy milion odszkodowania dla rodziców, które to wypłaci organ prowadzący szkoły. Tak więc drodzy nauczyciele - siedźcie w szkołach, żadnych wyjść, żadnych wycieczek, kolonii... Bo gdyby co, to i tak bekniecie.