Malowali włosy, doklejali wąsy Ukraińcom, by pasowali do polskich dowodów osobistych

Cztery osoby - trzech Polaków i Ukrainiec - mają postawione prokuratorskie zarzuty w związku z działalnością w grupie przestępczej. Grupa zajmowała się pomocą obywatelom Ukrainy w nielegalnym przedostaniu się do Wielkiej Brytanii.

Ukraińscy członkowie grupy przestępczej docierali do osób, które chciały wyjechać do Anglii i przysyłali do Polski ich zdjęcia. Następnie polska część grupy poszukiwała - m.in. w województwie podkarpackim - Polaków podobnych do klientów z Ukrainy.

"Nakłaniano Polaków do sprzedaży ich dowodów osobistych lub paszportów. Polakom płacono od 200 do 500 zł. W razie potrzeby, ukraińskim "klientom" dopasowywano wizerunek do polskiego dokumentu, np. malowano włosy, przedłużano je, doklejano wąsy, albo podrabiano zdjęcia w polskich dokumentach" - informuje Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej.

Według informacji funkcjonariuszy, przestępcom udało się w ten sposób przetransportować na Zachód co najmniej kilkunastu Ukraińców. Za przerzut do Wielkiej Brytanii i dokumenty obywatele Ukrainy płacili ok. 3-4 tys. euro. Sam paszport lub dowód osobisty kosztował ok. 1 tys. euro mniej.