Jelenia Góra: Dwie osoby zginęły potrącone na przejściu dla pieszych. Ofiary wyścigu?

cracken001 godzinę temu Oceniono 16 razy 8

KUR WA MAC !!!Niewazne,czy sie scigali !! Jeden z nich...a moze drugi tez, ZAMORDOWALI dwie osoby,ktore mialy bezwzgledne PIERWSZENSTWO,i za to powinni dostac dozywotke...moze innych,szczylom,da to do myslenia