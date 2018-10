Kolejne kobiety mówią o molestowaniu w Teatrze Akademickim. "Najstraszniejsza noc w moim życiu"

Na podstawie relacji kolejnych kobiet, które zgłosiły się do dziennikarzy po wrześniowym materiale, sprawie poświęcono kolejne wydanie "Superwizjera" TVN, które w sobotę ukazało się na antenie. Z relacji wynika, że Ryszard A. miał dopuszczać się molestowania jeszcze zanim został dyrektorem Teatru Akademickiego.

"Nigdy wcześniej nikt mnie nie dotykał w taki sposób"

O Ryszardzie A. opowiadała w programie m.in. Barbara. Na początku lat 80. chodziła do liceum w Olsztynie, zaś Ryszard A. werbował licealistki do amatorskiego teatru. Jak wynika z relacji kobiety, A. zapraszał 16-letnie uczennice na indywidualne spotkania. Na takie właśnie spotkanie została zaproszona pani Barbara.

- Podeszłam do jego drzwi, on od tyłu, w jakiś sposób zaskakujący dla mnie, zaczął dotykać mnie po głowie, po szyi, zaczął całować, zaczął dotykać mnie po całym ciele, po odkrytych częściach, po rękach. Nigdy wcześniej nikt mnie nie dotykał w taki sposób - powiedziała dziennikarzom. Jak mówiła, 22-letni wtedy Ryszard A. miał ją zaprowadzić do swojego mieszkania i zacząć się przed nią obnażać. Opisywała:

Swoim penisem dotykał mnie po rękach, nie pamiętam, czy po twarzy, ale było to po prostu straszne.

Ryszard A. miał zaproponować 17-latce rozdziewiczenie

Z relacji ofiar wynika, że Ryszard A. był przekonany o swojej bezkarności ze względu na pozycję i znajomości, również w świecie polityki.

Jak opowiadała mama Matyldy, która sama nie zdecydowała się na pokazanie przed kamerą, jej córka miała zaledwie 17 lat, kiedy dyrektor teatru zaczął ją wypytywać o intymne szczegóły. - Zaczęła mi opowiadać o tym, że pan Ryszard wypytuje ją o dosyć intymne rzeczy, typu: czy jest jeszcze dziewicą, czy uprawiała seks oralny - powiedziała mama Matyldy. - Zaproponował jej rozdziewiczenie, używając słów: żeby zrobiła mu dobrze ustami - dodała.

Rodzice Matyldy, jak mówi jej mama, pojechali wtedy do Ryszarda A. - Niewzruszony, roześmiany, powiedział nam, że po prostu on się przyjaźni z władzami uczelni i generalnie to nic mu nie możemy zrobić - opowiadała kobieta. Jak powiedziała, nikt nie chciał ich wysłuchać, ponieważ ich córka nie była studentką Uniwersytetu Warszawskiego, przy którym działał teatr.

Z kolei Martyna mówiła o "najstraszniejszej nocy w życiu", kiedy to A. - jako dyrektor Teatru Akademickiego - miał się przed nią rozebrać i próbować wymusić seks oralny.

Po materiale "Superwizjera" prokuratura wszczęła śledztwo

Wrześniowy materiał dziennikarzy "Superwizjera" sprawił, że Ryszarda A. zawieszono w prawach członka sekcji reżyserów Związku Artystów Scen Polskich. Sprawa trafiła do sądu koleżeńskiego z wnioskiem, aby wykluczyć go ze związku. Postępowanie wszczęła również prokuratura. Mężczyzna nie może również korzystać ze scen ZASP, nawet na komercyjnych zasadach, a Fundacja Teatr Akademicki, której jest prezesem, wypowiedziała mu umowę na korzystanie z adresu ZASP.