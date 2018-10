Jarosław Kaczyński dopiero co wbił słupek na Mierzei Wiślanej. "Nie wiadomo, kto go zabrał"

O sprawie poinformował w sobotę rano użytkownik Twittera, który zniknięcie słupka zauważył podczas spaceru. - Nie ma słupka wykopanego przez Naczelnika Jarosława!!! Czy to znaczy, że trzeba będzie kolejny raz uroczyście rozpoczynać prace związane z przekopem Mierzei Wiślanej? - ironizuje zKaszebe.

Informację o zniknięciu słupka otrzymał też dziennikarz "Gazety Wyborczej", który potwierdził, że słupka na plaży już nie ma. - Słyszałem, że zniknął już na drugi dzień po wkopaniu. (...) Nie wiadomo, kto go zabrał, ale nie ma to większego znaczenia, bo przymiarek do rozpoczęcia budowy przekopu było już kilka i zawsze kończyły się tak samo - powiedział „Wyborczej” Krzysztof Swat, burmistrz Krynicy Morskiej.

Jarosław Kaczyński: Mamy pełną suwerenność na tych ziemiach

Uroczyste wbicie ostatniego słupka geodezyjnego, który wyznaczał granice przekopu Mierzei Wiślanej odbyło się 16 października. W uroczystości wziął udział nie tylko Jarosław Kaczyński, ale również m.in. minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk.

Choć nie ma jeszcze wykonawcy ani pozwolenia na budowę, symbolicznym rozpoczęciem inwestycji było właśnie wbicie ostatniego słupka geodezyjnego. - Mamy pełne prawo zakończyć proces tyczenia, a jeśli chodzi o inne dokumenty, potrzebne do rozpoczęcia budowy, to wydaje to być kwestią najbliższych tygodni. Kiedy budowa się rozpocznie, to będzie można powiedzieć, że klamka zapadła. Kanał powstanie - powiedział Jarosław Kaczyński. Dodał, że celem jest rozwój gospodarczy Elbląga, ale także pokazanie "pełnej suwerenności na tych ziemiach". - Będziemy robić to, co jest potrzebne Polsce i nikt nam nie będzie w tym w stanie przeszkodzić - stwierdził.

Jak pisaliśmy na next.gazeta.pl, obietnicami przekopu Mierzei Wiślanej nie udało się skutecznie skusić wyborców.

