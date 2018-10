Pogoda w sobotę. Deszczowo i wietrznie. Ostrzeżenia dla południa Polski przed silnym deszczem

No i cóż zrobiło się zimno nieładnie za oknem, tak zwana pogoda barowa, najbardziej zadowolony jest z tego zapewne właściciel mojego pobliskiego sklepiku 24h wiadomo o co chodzi- akurat dzisiaj mam wolne a moja Zosia idzie na pierwszą zmianę także też wiadomo o co chodzi Aha sąsiad ma wolne również więc po raz trzeci napiszę że wiadomo o co chodzi