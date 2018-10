pysio62 godzinę temu Oceniono 17 razy 7

Mozna wlasciwie zalozyc z gory, ze TSUE potwierdzi wczesniejsza dezyzje o zawieszeniu obowiazywania POS-owskiej ustawy o SN. To nie jest przyjemne jak naszymi sprawami musi zajmowac sie zagranica, ale UE ma nie tylko prawo, ale ma wrecz obowiazek interweniowac kiedy w Polsce jest lamana przez Kaczynskiego, Dude i PIS Konstytucja o prawo, jest zagrozona demokracja i wolnosc. Kaczynski i PIS juz zreszta zaczeli proces wyprowadzania Polski z UE. To jest zreszta logiczne, poniewaz Kaczynski i PIS-owcy to osobnicy o mentalnosci "wschodniej", i nie ma dla nich miejsca w zachodniej cywilizacji i demokracji. Ten kto popiera PIS opowiada sie za Rosja i Putinem, a przeciwko UE, a przynaleznosc Polski do UE jest dzisiaj i w dajacej sie przewidziec sie przyszlosci, nikt rozsadny nie mowie, ze na zawsze, fundamentem egzystencj, rozwoju i pomyslnosci Polski i Polakow.