Wszystkich Świętych w Poznaniu. Jakie utrudnienia w ruchu drogowym czekają na kierowców?

Utrudnienia w ruchu drogowym, zamknięte ulice, objazdy - to norma podczas obchodów dnia Wszystkich Świętych. Jak ze zwiększonym ruchem samochodowym poradzą sobie władze Poznania? Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji zmieniło rozkład, a nawet trasy niektórych autobusów i tramwajów, tak aby na początku listopada warto było się przesiąść z samochodu do pojazdów komunikacji publicznej.

Utrudnienia w ruchu drogowym w Poznaniu. 29-31 października będą zmiany w rozkładach jazdy

Jakie zmiany w ruchu autobusowym i tramwajowym zostały zaplanowane na dni 29-31 października? Jak zapowiada Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Poznaniu: "Przez cały dzień autobusy linii 98 pomijać będą Kampus UAM Morasko. W nocy 31.10/1.11 linie nocne rozpoczną kursowanie według roboczego rozkładu jazdy (rozkład jazdy na "pozostałe noce"), natomiast zakończą kursowanie jak w niedziele i święta rano (rozkład jazdy na noce z soboty na święto), czyli o godz. 6:00."

Wszystkich Świętych 2018. Jakie zmiany w organizacji ruchu komunikacji miejskiej w Poznaniu?

Przez cały dzień obowiązywać będą następujące zmiany w komunikacji:

linia 7 kursować będzie do Miłostowa, a linia 15 będzie wydłużona do Junikowa,

na liniach 60, 63, 64, 73, 76, 77, 82, 93, 113 i T1 kursować będą tylko autobusy przegubowe,

z powodu wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ul. Gnieźnieńskiej autobusy linii 73 kursować będą objazdem w stronę ronda Śródka ulicami Bałtycką i Gdyńską z pominięciem ul. Gnieźnieńskiej,

z powodu wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ul. Złotowskiej autobusy linii 77 w kierunku Junikowa kursować będą ulicą Bukowską i przez rondo w Wysogotowie,

z powodu zakazu handlu autobusy na linii 80 kursować będą tylko na odcinku Górczyn - Rudnicze, autobusy linii 81 tylko na odcinku Rondo Rataje - Szwajcarska Szpital, natomiast autobusy na linii 84 pomijać będą przystanki "Szwajcarska Centrum Handlowe",

z powodu wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ul. Św. Antoniego na linii 89 autobusy kursować będą dwukrotnie częściej, natomiast linia 94 będzie zawieszona,

autobusy linii 98 pomijać będą Kampus UAM Morasko.

Dodatkowo obowiązywać będą następujące zmiany w komunikacji:

w godz. 6:00 - 18:00 na liniach 1, 6, 8 i 13 tramwaje kursują co 10 minut, a na linii 7 co 15 minut,

na linii 15 tramwaje kursować będą co 10 minut w godz. 6:00 - 8:00 i 17:00 - 18:00 oraz co 5 minut w godz. 8:00 - 17:00,

w godz. 8:00 - 17:00 częściej kursować będą autobusy na liniach: 60 (co 15 minut), 77 (co 10 minut) i 82 (co 10 minut),

w godzinach 8:00 - 17:00 funkcjonować będą dodatkowe linie:

31 linia tramwajowa na trasie: JUNIKOWO - Grunwaldzka - Reymonta - Hetmańska - Zamenhofa - rondo Rataje - Jana Pawła II - rondo Śródka - Warszawska - MIŁOSTOWO. Tramwaje kursują co 15 minut

32 linia tramwajowa na trasie: OS. SOBIESKIEGO - Trasa PST - Most Teatralny - Fredry - plac Ratajskiego - plac Wielkopolski - rondo Śródka - Warszawska - MIŁOSTOWO. Tramwaje kursują co 10 minut

33 linia tramwajowa na trasie: JUNIKOWO - Grunwaldzka - Przybyszewskiego - Dąbrowskiego - Kraszewskiego - Zwierzyniecka - Święty Marcin - Marcinkowskiego - Podgórna - Most św. Rocha - Kórnicka - Jana Pawła II - rondo Śródka - Warszawska - MIŁOSTOWO. Tramwaje kursują co 10 minut

34 linia tramwajowa na trasie: ŻEGRZE - Chartowo - Trasa Kórnicka - Jana Pawła II - rondo Śródka - Warszawska - MIŁOSTOWO. Tramwaje kursują co 20 minut

113 linia autobusowa na trasie: RONDO ŚRÓDKA - Podwale - Zawady - Główna - GNIEŹNIEŃSKA/CMENTARZ - Bałtycka - Gdyńska - Główna - Zawady - Podwale - RONDO ŚRÓDKA. Autobusy kursują co 10 minut,

Zaduszki i weekend po Wszystkich Świętych. Ruch autobusów i tramwajów zacznie wracać do normy

Jak zapowiada MPK w Poznaniu, od 2 do 4 listopada wciąż obowiązywać będą pewne zmiany w organizacji ruchu transportu miejskiego, jednak będą one zmierzać do tego, żeby ruch autobusów i tramwajów wrócił na normalne tory. Oto jakich zmian należy się spodziewać podczas trzech dni po Wszystkich Świętych.

W piątek i sobotę, 2-3 listopada na wszystkich liniach obsługiwanych przez MPK Poznań obowiązywać będzie sobotni rozkład jazdy, natomiast w niedzielę, 4 listopada świąteczny rozkład jazdy.

W nocy 2/3 listopada linie nocne funkcjonować będą według rozkładów jazdy na noce z piątku na sobotę.

We wszystkie 3 dni autobusy linii 98 pomijać będą Kampus UAM Morasko.

W przypadku wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ul. Gnieźnieńskiej, autobusy linii 73 kursować będą objazdem w stronę ronda Śródka ulicami Bałtycką i Gdyńską z pominięciem ul. Gnieźnieńskiej.