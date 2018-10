Cierpice k. Torunia. Tragiczny wypadek samochodowy. Nie żyje jedna osoba, dwie zostały ranne

Śmiertelny wypadek pod Toruniem (policja)

Śmiertelny wypadek samochodowy we wsi Cierpice (okolice Torunia). Trzy samochody zderzyły się ze sobą. Nie żyje jedna osoba, dwie zostały ranne. Jak podaje GDDKiA Bydgoszcz utrudnienia potrwają do ok. godziny 16.

REKLAMA

W piątek na drodze krajowej nr 10 w okolicach Dybowa i wsi Cierpice (gmina Wielka Nieszawka pod Toruniem) doszło do śmiertelnego wypadku. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że zderzyły się ze sobą dwa samochody osobowe i jeden dostawczy. Śmierć na miejscu poniósł kierowca osobowego seata, a dwie osoby trafiły do szpitala. Policjanci wyjaśniają przyczyny i okoliczności tego zdarzenia. Toruńska drogówka ustaliła, że jadąca od strony Bydgoszczy toyota yaris czołowo zderzyła się z seatem ibizą jadącym z przeciwka. Po zderzeniu toyota uderzyła jeszcze w jadącego za seatem forda transita. W wyniku zderzenia na miejscu zginął 67-latek kierujący ibizą. Do szpitala trafiła jego 64-letnia pasażerka i 67-letni kierowca toyoty. Śmiertelny wypadek samochodowy pod Toruniem. Droga krajowa nr 10 - utrudnienia do ok. godziny 16 Droga krajowa nr 10 na wysokości wsi Cieplice jest zablokowana, policja kieruje podróżujących na objazdy. Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, oddział w Bydgoszczy, utrudnienia w ruchu drogowym mogą potrwać do godziny 16. Na miejscu interweniuje sześć zastępów straży, Państwowe Ratownictwo Medyczne, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe i Policja. Tragiczny bilans w województwie kujawsko-pomorskim. Trzy śmiertelne ofiary wypadków samochodowych To już trzeci dzisiaj śmiertelny wypadek samochodowy w województwie kujawsko-pomorskim. Tragiczną serię rozpoczął 30-letni mężczyzna, który uderzył w drzewo i zginął na miejscu. Do zdarzenia doszło w miejscowości Kamień (pow. brodnicki) około godziny 5:00. Drugi tragiczny wypadek miał miejsce w miejscowości Kołuda Wielka (pow. inowrocławski), gdzie doszło do zderzenia samochodu osobowego i ciężarówki. 30-letni kierowca prawdopodobnie zjechał na przeciwległy pas. Ratownicy przystąpili do reanimacji mężczyzny, jednak nie przyniosła ona pożądanego skutku, w związku z czym pomoc medyczna stwierdziła zgon. Droga powiatowa 2558 była całkowicie zablokowana. Na miejscu działały cztery zastępy straży pożarnej. Pomyśl, zanim wyprzedzisz lub wyminiesz inne auto. Życie człowieka jest cenniejsze niż twój pośpiech

Redaktorki quizów wybrały pytania z najmniejszą liczbą poprawnych odpowiedzi. Poprzeczka jest zawieszona wysoko 1/12 Najdłuższa granica Polski to ta z (23 proc. poprawnych odpowiedzi): Niemcami Czechami Słowacją