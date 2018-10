Z anteny znikają "24 godziny" w Nowa TV. Odchodzą m.in. Tadla, Czyż i Kulczycki

tilow3 13 minut temu Oceniono 2 razy -2

Nie chcę żeby zabrzmiało to seksistowsko, ani nie obyło odebrane jako intencje sprzeczne ze społecznym ładem społecznym, ale te informacje warte były wszystkiego dla jednej osoby, pani Magdy. Nie wiem co ona ma takiego w sobie, że do tego stopnia przykuwa uwagę, że ciężko od niej oderwać jest wzrok. Ten charakterystyczny uśmiech na twarzy zniewala, a mimika i gesty ma tak niepowtarzalne i tak urocze, że naprawdę wpatrzony jestem w nią jak w obrazek. Jak dla mnie, jest chyba jedyna osobą, której uwierzyłbym, że prezes PiS to dobra i szlachetna osoba. Dlatego z wielką troską czytam, że więcej tej pani nie będę mieć sposobności oglądać. Szkoda... (nic nie ujmując pozostałym członkom zespołu tego dziennika tv!) tej pani wyjątkowo szkoda.....