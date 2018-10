Specjalizowali się w sprzedaży obligacji bez pokrycia. W domu skóry wilków, wypchany ryś

Zatrzymania mężczyzn, to rezultat prowadzonego pod nadzorem prokuratury postępowania obejmującego lata 2011–2015. Jednym z podejrzanych jest 41-letni były makler (stracił pracę z powodu nadużyć), który postanowił stworzyć pozorny - "bardzo dobrze prosperujący biznes", mający mu przynieść szybko duże zyski i przyciągnąć ludzi z kapitałem. Prezesem założonych w tym celu kilku podmiotów gospodarczych został jego 33-letni znajomy. Jedna z założonych spółek miała zajmować się produkcją oraz sprzedażą prętów kompozytowych, ale tylko na papierze. Podejrzani prowadzili pozorną działalność gospodarczą i wprowadzali w błąd swych klientów co do zysków z rzekomo wyemitowanych obligacji, które to środki miały służyć rozwojowi firmy.

Sprawcy pozyskując kolejne osoby chcące inwestować w firmę stworzyli swojego rodzaju piramidę finansową. Tym, którzy byli zainteresowani wykupem obligacji częściowo wypłacali odsetki, które pochodziły od kolejnych inwestorów i proponowali tzw. "rolowanie obligacji" poprzez nabycie kolejnych obligacji emitowanych przez powiązane podmioty w atrakcyjnej cenie.

Wpadli w połowie października. Podczas przeszukania mieszkania 41-letniego oszusta, policjanci znaleźli trofea myśliwskie zwierząt chronionych, w tym skóry i czaszki wilków, wypchanego rysia oraz głuszce, a także broń myśliwską. W chwili obecnej trwają czynności majce na celu wyjaśnienie pochodzenia zabezpieczonych przedmiotów i broni.

Obaj sprawcy usłyszeli łącznie 24 zarzuty.

Trwa analiza zabezpieczonej dokumentacji. Śledczy cały czas docierają do kolejnych poszkodowanych w całej Polsce, których może być około 100.