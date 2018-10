Będziemy mieć nowe godło Polski. Wiadomo, kto je zaprojektuje

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ma stworzyć nową ustawę o godle, barwach oraz hymnie – tak podaje portal rp.pl. Przyczyną jest niedopasowanie wzoru godła Polski, a także barw narodowych do standardów dzisiejszych technologii.

Godło Polski - problemy z orłem

Orzeł na godle Polski jest przedstawiony tylko w formie rysunkowej, przez co każdy, kto chce go wykorzystać, w praktyce musi narysować godło na nowo albo bazować na fotografii. Z kolei barwy narodowe zostały opisane w ustawie z wykorzystaniem rzadko dzisiaj spotykanej przestrzeni barw CIELUV. Stwarza to problemy z wiernym odwzorowaniem kolorów. Dlatego postanowiono, że godło Polski zostanie niejako zrobione na nowo.

Nowe godło Polski. Kim jest Aleksander Bąk?

Aleksander Bąk, grafik z Poznania, ma przenieść godło Polski z papieru na komputer, lekko je przy tym modyfikując. Dzięki takiej uniwersalnej, elektronicznej wersji rysunek będzie można dowolnie pomniejszać i powiększać. Powstaną dwie wersje – jedna płaska i bez cieniowania, druga czarno-biała z wyraźnym obrysowaniem. Do tego Aleksander Bąk ma podać konkretne współrzędne barw, jakie należy zastosować dla różnych rodzajów podłoża.

Aleksander Bąk jest projektantem grafiki użytkowej i nie pierwszy raz zajmuje się wyglądem naszych symboli narodowych.W ostatnich latach kilka razy podejmował inicjatywę unowocześnienia godła Polski, jednak aż do tej pory nie podjęto inicjatywy ustawodawczej.

Jak wyglądać będzie nowe godło Polski?

Nowe godło powstanie na bazie oryginalnego wzoru z 1927 roku, który stworzył Zygmunt Kamiński. Skrzydła orła mają stać się identyczne na zasadzie lustrzanego odbicia. Łapy orła będą złote aż do kolan - w dotychczasowej wersji złote są tylko szpony, a korona zyska lekkie prześwity. Ministerstwo od dłuższego czasu zapowiadało, że prowadzone są prace nad zmianami w godle Polski, jednak dopiero teraz poznaliśmy szczegóły.

"Nowy" Mazurek Dąbrowskiego?

Ministerstwo Kultury zleciło również zmodyfikowanie załączników do Mazurka Dąbrowskiego. Na razie jest on rozpisany tylko z podziałem na fortepian, głos lub oba naraz. Orkiestry muszą więc same opracowywać nuty. Do tego zapis w F-dur sprawy nie ułatwia, zwłaszcza wokalistom, dla których taka tonacja jest często nieosiągalna. Teraz Narodowy Instytut Fryderyka Chopina ma opracować załączniki dla m.in. orkiestry symfonicznej, kameralnej, dętej czy chóru.

Ankieta Ministerstwa Kultury

Ministerstwo Kultury na swojej stronie ogłosiło prekonsultacje projektu ustawy o symbolach państwowych. Na stronie Ministerstwa można pobrać ankietę, wypełnić ją i wysłać e-mailem. Mamy na to czas do 9 listopada.