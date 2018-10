Kolizja kolumny rządowej z Beatą Szydło. Policji udało się ustalić sprawcę "zdarzenia drogowego"

dryfulec 29 minut temu Oceniono 16 razy 14

A, to niesłusznie ukarano kierowcę rządowego. Należało pociągnąć do odpowiedzialności faceta, który w takim miejscu, na drodze pani Szydło namalował pasy. No i oczywiście osobę, która złośliwie widząc auta rządowe, zbliżyła się do tych pasów. Wielka pani jedzie kolumną, to świat ma zamierać, a nie kręcić się jakby jej nie zauważał.