Liceum w Tarnowskich Górach rezygnuje z udziału w "Tęczowym Piątku". Powodem groźby i fala hejtu

Program Biedronia.....

Zręby programowe w ramach „Świeckiego państwa” mają kilka punktów. Oprócz likwidacji Funduszu Kościelnego, znajduje się tam m.in. likwidacja finansowania religii w szkołach. Trzeci punkt to opodatkowanie Kościoła. "Obecny model ryczałtu jest przestarzały i nie odpowiada warunkom polityki podatkowej państwa. Dostosowanie opodatkowania księży do normalnego wymiaru zwiększy wpływy do budżetu państwa przynajmniej o 150 mln zł"