Wszystkich Świętych - Warszawa. Utrudnienia w ruchu drogowym i zmiany w transporcie publicznym

Ze względu na wzmożony ruch w okolicach warszawskich cmentarzy, niektóre z ulic zostaną zamknięte lub zasady ruchu drogowego zostaną na nich zmienione. Oto lista utrudnień w ruchu drogowym, których możemy się spodziewać zarówno w dniu 1 i 2 listopada, jak i w dniach poprzedzających dzień Wszystkich Świętych.

Warszawa. Specjalne linie cmentarne ułatwią dojazd do najważniejszych cmentarzy

Aby rozładować ruch drogowy w okolicach warszawskich cmentarzy i ułatwić warszawiakom szybki dojazd do nich, Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie zarządził kilka zmian dot. organizacji ruchu komunikacji miejskiej w stolicy kraju.

Warszawa. Zobacz schemat organizacji komunikacji miejskiej na 1 listopada [MAPA] >>>

Pierwszą istotną zmianą jest uruchomienie kilku linii specjalnych - tzw. linii cmentarnych. Ułatwią one dojazd na Powązki czy też na Cmentarz Północny. Oto wykaz specjalnych linii cmentarnych wraz z trasami, którymi będą one jeździć.

C1 - W dniach 27-28.10 i 3-4.11.2018 r. uruchomienie linii na trasie:

ANNOPOL - Annopol - Rembielińska - Matki Teresy z Kalkuty - Odrowąża - Starzyńskiego - most Gdański - Słomińskiego - rondo Zgrupowania AK „Radosław” - Okopowa - al. Solidarności - Wolska - CM. WOLSKI

ŻERAŃ WSCHODNI - Annopol - Rembielińska - Matki Teresy z Kalkuty - Odrowąża - 11 Listopada – Targowa – al. Solidarności - most Śląsko-Dąbrowski - al. Solidarności - Wolska – Połczyńska - Powstańców Śląskich – Górczewska – OS.GÓRCZEWSKA

METRO MŁOCINY - Nocznickiego - Wólczyńska - Opłotek - Palisadowa - Wóycickiego - CM. PÓŁNOCNY-BRAMA GŁ. (powrót: Wóycickiego - Wólczyńska)

BRÓDNO-PODGRODZIE – Chodecka – Matki Teresy z Kalkuty – św. Wincentego – Starzyńskiego - most Gdański - Słomińskiego - rondo Zgrupowania AK „Radosław” - Okopowa - Powązkowska - POWĄZKI-CM. WOJSKOWY

PL.GRZYBOWSKI – Królewska - Marszałkowska - pl. Bankowy - al. Solidarności - most Śląsko-Dąbrowski - al. Solidarności – Targowa - Wileńska – Inżynierska – 11 Listopada – św. Wincentego – Matki Teresy z Kalkuty - Chodecka – BRÓDNO-PODGRODZIE – Chodecka – Matki Teresy z Kalkuty - św. Wincentego – 11 Listopada – Szwedzka – al. Solidarności – most Śląsko-Dąbrowski – al. Solidarności – pl. Bankowy – Marszałkowska – Świętokrzyska – Emilii Plater – Twarda – PL.GRZYBOWSKI

METRO MŁOCINY - Kasprowicza - Sokratesa - Wólczyńska - Opłotek - Palisadowa - Wóycickiego - CM. PÓŁNOCNY-BRAMA GŁ. – Wóycickiego - CM. PÓŁNOCNY-BRAMA PŁD. - Wólczyńska - Estrady - Dziekanowska - CM. PÓŁNOCNY-BRAMA ZACH.

Kursowanie linii odbywa się na podstawie specjalnego rozkładu jazdy.

Warszawa. Zmiany w funkcjonowaniu transportu miejskiego. Autobusy i tramwaje mogą zmienić swoje trasy

W dniach 27-28.10 oraz 3-4.11 zostaną wprowadzone pewne zmiany w kursowaniu regularnych linii autobusowych i tramwajowych - niektóre pojazdy zmienią swoją trasę, inne będą zatrzymywać się na dodatkowych przystankach. W te dni komunikacja miejska będzie kursować według poniższego schematu:

TATARSKA 01 i 02,

KOZIELSKA 01 i 02,

OSTROROGA 01 i 02.





NAPOLEONA BONAPARTE 01 i 02,

KORKOWA-CMENTARZ 02,

CM. OFIAR WOJNY 01 i 02,

NAPOLEONA BONAPARTE 01 i 02,

KWITNĄCEJ AKACJI 01 i 02,

KORKOWA-CMENTARZ 02,

STANIEWICKA 01 i 02,

CM. PÓŁNOCNY-BRAMA GŁ. 01 i 02,

CM. PÓŁNOCNY-BRAMA PŁN. 01 i 02.



Do obsługi linii zostają skierowane autobusy o większej pojemności.

GORASZEWSKA 03,

DOJAZDOWA 01 i 02,

WAŁBRZYSKA-CMENTARZ 01,

- Na pętli METRO MŁOCINY obowiązuje „jako krańcowy” przystanek 20 (razem z linią 114 i 800) 204 - Zmieniony zostaje charakter z warunkowych na stałe następujących przystanków:



Zmieniony zostaje charakter z warunkowych na stałe następujących przystanków: ŁAGIEWNICKA 01 i 02. 210 - Zmieniony zostaje charakter z warunkowych na stałe następujących przystanków:



NAPOLEONA BONAPARTE 01 i 02,

KWITNĄCEJ AKACJI 01 i 02,

METRO MŁOCINY - ... - Wólczyńska - Estrady - Dziekanowska - CM. PÓŁNOCNY-BRAMA ZACH. - Dziekanowska - Estrady - Trenów - ... – DĄBROWA ZACHODNIA

PKP ZACISZE-WILNO - … - św. Wincentego – Matki Teresy z Kalkuty – Chodecka - … - SUWALSKA.

CM. PÓŁNOCNY-BRAMA GŁ. 01 i 02,

CM. PÓŁNOCNY-BRAMA PŁN. 01 i 02.





- W dniach 29-31.10.2018 r. zmieniony zostaje charakter z warunkowych na stałe następujących przystanków: CM. PÓŁNOCNY-BRAMA GŁ. 01 i 02, CM. PÓŁNOCNY-BRAMA PŁN. 01 i 02. 305 - W dniach 29-31.10.2018 r. zmieniony zostaje charakter z warunkowych na stałe następujących przystanków:



CM. OFIAR WOJNY 01.





- W dniach 29-31.10.2018 r. zmieniony zostaje charakter z warunkowych na stałe następujących przystanków: CM. OFIAR WOJNY 01. 317 - W dniach 29-31.10.2018 r. zmieniony zostaje charakter z warunkowych na stałenastępujących przystanków:



DOJAZDOWA 01 i 02,

CM.PÓŁNOCNY-BRAMA ZACH. - … - św. Wincentego – Matki Teresy z Kalkuty – Chodecka - … - BRÓDNO-PODGRODZIE.



W dniach 29-31.10.2018 r. linia zostaje uruchomiona na ww. trasie zmienionej.



W dniach 27-31.10 i 3-4.11.2018 r. zmieniony zostaje charakter z warunkowych na stałe następujących przystanków:



CM. PÓŁNOCNY-BRAMA GŁ. 01 i 02,

CM.PÓŁNOCNY-BRAMA PŁN. 01 i 02.



DĄBRÓWKA WIŚLANA - ... - trasa mostu Marii Skłodowskiej-Curie - zawrotka przy ul. Kasprowicza - METRO MŁOCINY 03 - trasa mostu Marii Skłodowskiej-Curie - ... - DĄBRÓWKA WIŚLANA



DOJAZDOWA 01 i 02;

WAFLOWA 03 i 04,

- Zmieniony zostaje charakter z warunkowych na stałe następujących przystanków: ŁAGIEWNICKA 01 i 02; CM. POŁUDNIOWY-BRAMA WSCH. 01 i 02 w Antoninowie. 728 - Zmieniony zostaje charakter z warunkowych na stałe następujących przystanków:



ŁAGIEWNICKA 01 i 02,

METRO WILANOWSKA - … - Julianowska – Okulickiego – Przesmyckiego – Markowskiego – JULIANOWSKA-CMENTARZ 52 – Markowskiego – Chyliczkowska – Żeglińskiego – Przesmyckiego – Okulickiego - … - METRO WILANOWSKA.



W ww. dniach zawiesza się funkcjonowanie przystanku:



JULIANOWSKA-CMENTARZ 01.



W dniach 27-31.10 i 3-4.11.2018 r. zmieniony zostaje charakter z warunkowych na stałe następujących przystanków:



ŁAGIEWNICKA 01 i 02,

WAFLOWA 01 i 02.

Warto także pamiętać, że w dniach 28.10 oraz 4.11 warszawskie tramwaje będą kursować według sobotniego rozkładu jazdy, podobnie jak autobusy (za wyjątkiem linii Lxx, które kursują według świątecznego rozkładu jazdy) i metro (które będzie jeździć według sobotniego rozkładu jazdy bez kursów nocnych).

Warszawa. ZTM uruchomi dodatkowe przystanki na czas obchodów dnia Wszystkich Świętych

Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie zapowiedział także uruchomienie dodatkowych przystanków na zbliżający się świąteczny czas. Z informacji podanych stronie internetowej ZTM wynika, że uruchomione zostaną poniższe przystanki:

CHODECKA - wznowione zostaje funkcjonowanie przystanku 03 zlokalizowanego na ul. Chodeckiej, za skrzyżowaniem z ul. Wyszogrodzką w kierunku ul. Matki Teresy z Kalkuty. Przystanek obowiązuje jako stały dla linii C11, C27, 256 i 409





CM. PÓŁNOCNY-BRAMA ZACH. Uruchomiony zostaje przystanek 51, zlokalizowany na wjeździe na parking przy cmentarzu. Przystanek obowiązuje jako „dla wysiadających” dla linii C40.





Wszystkich Świętych i Zaduszki. Jakie zmiany w transporcie publicznym w dniach 1-2 listopada?

Podobnie jak w dniach poprzedzających dzień Wszystkich Świętych, także w dniu 1 i 2 listopada kursować będą autobusy na specjalnych liniach cmentarnych. W tych dwóch dniach będzie ich znacznie więcej, bo aż 30. Większość tych linii 1 listopada będzie kursować w godzinach od 7:00 do 19:00, z kolei 2 listopada - od 9:00 do 17:00. Poniżej lista wszystkich linii cmentarnych, które zostaną uruchomione we Wszystkich Świętych oraz w Zaduszki.

C1 - Uruchomienie linii tramwajowej na trasie:

ANNOPOL - Annopol - Rembielińska - Matki Teresy z Kalkuty - Odrowąża - Starzyńskiego - most Gdański - Słomińskiego - rondo Zgrupowania AK „Radosław” - Okopowa - al. Solidarności - Wolska - CM. WOLSKI





ŻERAŃ WSCHODNI - Annopol - Rembielińska - Matki Teresy z Kalkuty - Odrowąża - 11 Listopada – Targowa – al. Solidarności - most Śląsko-Dąbrowski - al. Solidarności - Wolska – Połczyńska - Powstańców Śląskich – Górczewska – OS.GÓRCZEWSKA





ŻERAŃ FSO - Modlińska - Światowida - Mehoffera - LEŚNEJ POLANKI - Mehoffera - Modlińska - ŻERAŃ FSO





METRO MŁOCINY - Nocznickiego - Wólczyńska - Opłotek - Palisadowa - Wóycickiego - CM. PÓŁNOCNY-BRAMA GŁ. (powrót: Wóycickiego - Wólczyńska)





CM. BRÓDNOWSKI (ŚW. WINCENTEGO) - św. Wincentego (powrót: św. Wincentego - Smoleńska - Witebska - Ossowskiego - Kołowa) - Starzyńskiego - most Gdański - Słomińskiego - rondo Zgrupowania AK „Radosław” - Okopowa - Powązkowska - POWĄZKI-CM. WOJSKOWY



Uwaga! Ze względu na wzmożony ruch w godzinach wieczornych w rejonie cmentarzy: powązkowskich i bródnowskiego linia kursuje do ok. godz. 21:00 (w dniu 1.11.2018 r.) i do ok. godz. 19:00 (w dniu 2.11.2018 r.).





CM. WOLSKI - Fort Wola - Wolska - Połczyńska - Powstańców Śląskich - al. Reymonta - Broniewskiego - Elbląska - Krasińskiego (powrót: Krasińskiego - Broniewskiego) - Powązkowska - POWĄZKI-CM. WOJSKOWY



Uwaga! Ze względu na wzmożony ruch w godzinach wieczornych w rejonie cmentarzy powązkowskich linia kursuje do ok. godz. 21:00 (w dniu 1.11.2018 r.) i do ok. godz. 19:00 (w dniu 2.11.2018 r.).





CM. BRÓDNOWSKI (ŚW. WINCENTEGO) - św. Wincentego (powrót: św. Wincentego - Smoleńska - Witebska - Ossowskiego - Kołowa) - Starzyńskiego - most Gdański - Słomińskiego - rondo Zgrupowania AK „Radosław” - al. Jana Pawła II - Popiełuszki - Słowackiego - Żeromskiego - Wólczyńska - Opłotek - Palisadowa - Wóycickiego - CM. PÓŁNOCNY-BRAMA GŁ. (powrót: Wóycickiego - Wólczyńska)





CM. PÓŁNOCNY-BRAMA GŁ. - Wóycickiego - Wólczyńska (powrót: Wólczyńska - Opłotek - Palisadowa - Wóycickiego) - Żeromskiego - Jarzębskiego - Broniewskiego - Elbląska - Krasińskiego (powrót: Krasińskiego - Broniewskiego) - Powązkowska - POWĄZKI-CM. WOJSKOWY





WILANÓW - Przyczółkowa - al. Wilanowska - Dolina Służewiecka - Nowoursynowska - Wałbrzyska - al. Lotników - Kaczmarskiego - Orzycka - Gotarda - Bokserska – BOKSERSKA





DW. WSCHODNI (KIJOWSKA) - Kijowska - Targowa - al. Solidarności - Radzymińska - Gorzykowska - Handlowa - Kołowa - CM. BRÓDNOWSKI (ŚW. WINCENTEGO) - św. Wincentego - 11 Listopada - Ratuszowa - Inżynierska - Wileńska - Targowa - Kijowska - DW. WSCHODNI (KIJOWSKA)





PL. WILSONA - Krasińskiego - Popiełuszki - al. Jana Pawła II - rondo Zgrupowania AK „Radosław” - Okopowa - Powązkowska - POWĄZKI-CM. WOJSKOWY





CM. BRÓDNOWSKI (ŚW. WINCENTEGO) - św. Wincentego (powrót: św. Wincentego - Smoleńska - Witebska - Ossowskiego - Kołowa) - Starzyńskiego - Jagiellońska - św. Cyryla i Metodego - Targowa (powrót: Targowa – al. Solidarności - Jagiellońska) - al. Zieleniecka - al. Poniatowskiego - most Poniatowskiego - Aleje Jerozolimskie - pl. Zawiszy - Grójecka - PL. NARUTOWICZA





KRÓLEWSKA - Marszałkowska - pl. Bankowy - al. Solidarności - most Śląsko-Dąbrowski - al. Solidarności - Radzymińska - Gorzykowska - Handlowa - Kołowa - CM. BRÓDNOWSKI (ŚW. WINCENTEGO) - św. Wincentego - Starzyńskiego - most Gdański - Słomińskiego - Międzyparkowa - Bonifraterska - Świętojerska - Andersa - pl. Bankowy - Marszałkowska - zawrotka na rondzie Dmowskiego - Marszałkowska – KRÓLEWSKA





METRO WILANOWSKA - Puławska – Piaseczno: Okulickiego – Stara Iwiczna: Słoneczna - Kolonia Lesznowola: Postępu - Mazowiecka - Bobrowiec: Żwirowa - Wilcza Góra: Żwirowa - Władysławów: Wojska Polskiego - Kuleszówka: Masztowa - Antoninów: jezdnia wokół cmentarza - CM. POŁUDNIOWY-BRAMA PŁD.





METRO MŁOCINY - Kasprowicza - Nocznickiego - Wólczyńska - Estrady - Dziekanowska - CM. PÓŁNOCNY-BRAMA ZACH



Uwaga! W dniach 1 i 2.11.2018 r. obowiązuje zmieniona trasa względem poprzednich dni kursowania z pominięciem ul. Sokratesa, Bramy Głównej Cm. Północnego oraz parkingu przy Bramie Południowej Cm. Północnego (przystanki CM. PÓŁNOCY-BRAMA PŁD. przeniesione są na ul. Wólczyńską).





KRÓLEWSKA - Królewska - Marszałkowska - pl. Bankowy (powrót: pl. Bankowy - Senatorska - Wierzbowa - pl. Piłsudskiego - Królewska) - Andersa - Mickiewicza - pl. Inwalidów - Mickiewicza - pl. Wilsona - Słowackiego - Żeromskiego - Wólczyńska - Opłotek - Palisadowa - Wóycickiego - CM. PÓŁNOCNY-BRAMA GŁ. (powrót: Wóycickiego - Wólczyńska)





P+R AL.KRAKOWSKA – al. Krakowska – Janki: al. Krakowska – Nowy Sękocin: al. Krakowska – Magdalenka: Słoneczna – Lesznowola: Słoneczna - Wojska Polskiego - Władysławów: Wojska Polskiego - Kuleszówka: Masztowa - Antoninów: jezdnia wokół cmentarza - CM. POŁUDNIOWY-BRAMA PŁD.





CM. PÓŁNOCNY-BRAMA GŁ. - Wóycickiego - Wólczyńska (powrót: Wólczyńska - Opłotek - Palisadowa - Wóycickiego) - Estrady - Dziekanowska - CM. PÓŁNOCNY-BRAMA ZACH.





WIATRACZNA - al. Stanów Zjednoczonych - Grenadierów - al. Waszyngtona (powrót: al. Waszyngtona - Międzyborska - Cyraneczki - Grenadierów) - al. Poniatowskiego - most Poniatowskiego - Aleje Jerozolimskie - pl. Zawiszy - Towarowa - Okopowa - Powązkowska - POWĄZKI-CM. WOJSKOWY





BRÓDNO-PODGRODZIE - Chodecka - Łojewska - Łabiszyńska - Kondratowicza - Chodecka - Wyszogrodzka - Bartnicza - Wysockiego - Marywilska - Płochocińska - Modlińska - trasa mostu Marii Skłodowskiej-Curie - Nocznickiego - Wólczyńska - Opłotek - Palisadowa - Wóycickiego - CM. PÓŁNOCNY-BRAMA GŁ. (powrót: Wóycickiego - Wólczyńska)

PL. NARUTOWICZA - Grójecka - pl. Zawiszy - Towarowa - Okopowa - Powązkowska - POWĄZKI-CM. WOJSKOWY





WIATRACZNA - Grochowska - Zamoyskiego - Targowa – al. Solidarności - Jagiellońska (powrót: Jagiellońska - św. Cyryla i Metodego - Targowa) - Starzyńskiego - św. Wincentego - Smoleńska - Witebska - Ossowskiego - Kołowa - CM. BRÓDNOWSKI (ŚW. WINCENTEGO) (powrót: św. Wincentego - Starzyńskiego)





DW. WSCHODNI (KIJOWSKA) - Kijowska - Targowa - al. Solidarności - most Śląsko-Dąbrowski - al. Solidarności - Okopowa - Powązkowska - al. Armii Krajowej - Broniewskiego - Galla Anonima - Kochanowskiego (powrót: Rudnickiego - Broniewskiego - Elbląska - Krasińskiego) - Conrada - Wólczyńska - Opłotek - Palisadowa - Wóycickiego - CM. PÓŁNOCNY-BRAMA GŁ. (powrót: Wóycickiego - Wólczyńska)





KRÓLEWSKA - Marszałkowska - pl. Bankowy - al. Solidarności - most Śląsko-Dąbrowski - al. Solidarności - Szwedzka - Odrowąża - Staniewicka - Pożarowa - CM. BRÓDNOWSKI (ODROWĄŻA) - Odrowąża - Starzyńskiego - most Gdański - Słomińskiego - Międzyparkowa - Bonifraterska - Świętojerska - Andersa - pl. Bankowy - Marszałkowska - zawrotka na rondzie Dmowskiego - Marszałkowska – KRÓLEWSKA





PL. TRZECH KRZYŻY - Nowy Świat - Krakowskie Przedmieście - Miodowa - pl. Krasińskich - Świętojerska - Anielewicza - Okopowa - Powązkowska - POWĄZKI-CM. WOJSKOWY





METRO MŁOCINY - Kasprowicza - trasa mostu Marii Skłodowskiej-Curie - Marymoncka - Pułkowa - Łomianki: Kolejowa - Kiełpin Stary: Kolejowa - Dziekanów Leśny: Kolejowa - Dziekanów Polski - Sadowa - Nowy Dziekanów - Pieńków - Łomna Las - Palmiry - Kampinoski Park Narodowy – POCIECHA





PL. NARUTOWICZA - Grójecka - Kopińska - Grzymały-Sokołowskiego - Aleje Jerozolimskie (powrót: Aleje Jerozolimskie - Niemcewicza - Grójecka) - al. Prymasa Tysiąclecia – Kasprzaka - Wolska – Połczyńska - Powstańców Śląskich - Conrada - Wólczyńska - Opłotek - Palisadowa - Wóycickiego - CM. PÓŁNOCNY-BRAMA GŁ. (powrót: Wóycickiego - Wólczyńska)





WIATRACZNA - al. Stanów Zjednoczonych - most Łazienkowski – Trasa Łazienkowska - al. Niepodległości - Chałubińskiego - al. Jana Pawła II - Popiełuszki - Słowackiego - Żeromskiego - Wólczyńska - Opłotek - Palisadowa - Wóycickiego - CM. PÓŁNOCNY-BRAMA GŁ. (powrót: Wóycickiego - Wólczyńska)





KRÓLEWSKA - Królewska - Marszałkowska - pl. Bankowy (powrót: pl. Bankowy - Senatorska - Wierzbowa - pl. Piłsudskiego - Królewska) - al. Solidarności - Okopowa - Powązkowska - POWĄZKI-CM. WOJSKOWY



Ze względu na wzmożony ruch w godzinach wieczornych w rejonie cmentarzy powązkowskich linia kursuje do ok. godz. 21:00 (w dniu 1.11.2018 r.) i do ok. godz. 19:00 (w dniu 2.11.2018 r.).

ZMT zamieścił na swojej stronie internetowej wykaz zmian trasowych i przystankowych, które obowiązywać będą w dniach 1-2 listopada:







1 - W dniu 1.11.2018 r. na trasie linii zostaje uruchomiony dodatkowy przystanek BUDOWLANA 54 zlokalizowany na ul. Odrowąża przed skrętem w ul. Matki Teresy z Kalkuty.





W dniach 1-2.11.2018 r. kursowanie linii odbywa się na podstawie specjalnego rozkładu jazdy (zwiększenie częstotliwości kursowania).





W dniach 1-2.11.2018 r. kursowanie linii odbywa się na podstawie specjalnego rozkładu jazdy (zwiększenie częstotliwości kursowania).





WIATRACZNA - ... - al. Jana Pawła II - Broniewskiego - Wólczyńska - Nocznickiego - METRO MŁOCINY

W dniach 1-2.11.2018 r. kursowanie linii odbywa się na podstawie specjalnego rozkładu jazdy (zwiększenie częstotliwości kursowania).





Kursowanie linii odbywa się na podstawie specjalnego rozkładu jazdy (zwiększenie częstotliwości kursowania).





PKP OLSZYNKA GROCHOWSKA - ... - Kopernika - Świętokrzyska - Marszałkowska - Królewska - ... - MŁYNÓW

Poza godzinami kursowania linii cmentarnych linia zostaje skierowana na trasę zmienioną w obu kierunkach:



DW. ZACHODNI (TUNELOWA) - ... - Skierniewicka – Wolska - al. Prymasa Tysiąclecia - al. Armii Krajowej - Maczka - ... - METRO MŁOCINY



Dla linii obowiązuje jako stały przystanek: GEN. MACZKA 02.



W godzinach kursowania linii cmentarnych linia zostaje skierowana na trasę zmienioną w obu kierunkach:



DW. ZACHODNI (TUNELOWA) - ... - Skierniewicka – Wolska - al. Prymasa Tysiąclecia - al. Armii Krajowej - Broniewskiego - Jarzębskiego (powrót: Jarzębskiego - Galla Anonima - Kochanowskiego - Rudnickiego - Broniewskiego) - al. Zjednoczenia - ... - METRO MŁOCINY



W dniach 1-2.11.2018 r. na krańcu METRO MŁOCINY zmieniony zostaje przystanek postojowy. Zamiast przystanku 71 (zlokalizowanego za parkingiem P+R Młociny) będzie obowiązywał przystanek 23 (zlokalizowany na pętli autobusowej, przy peronie 2. Przystanek METRO MŁOCINY 23 jest przystankiem „krańcowym”.



Kursowanie linii odbywa się na podstawie specjalnego rozkładu jazdy.



W dniu 2.11.2018 r. zmieniony zostaje charakter z warunkowych na stałe następujących przystanków:



TATARSKA 01 i 02;

KOZIELSKA 01 i 02;

OSTROROGA 01 i 02.





BROWARNA - ... - Kopernika - Świętokrzyska - Marszałkowska - Królewska - ... – OS.GÓRCZEWSKA



KIERBEDZIA - ... - pl. Powstańców Warszawy - Świętokrzyska - Marszałkowska - pl. Bankowy - ... - ESPERANTO

W zespole WIDOKOWA przestają obowiązywać przystanki 01 i 02 (w obu kierunkach na ul. Dziekanowskiej, łączącej parking cmentarza z ul. Estrady).



W zespole CM. PÓŁNOCNY-BRAMA ZACH. zamiast przystanku krańcowego 01 obowiązują przystanki: 51 „dla wysiadających” oraz 04 „dla wsiadających”.



Kursowanie linii odbywa się na podstawie specjalnego rozkładu jazdy (zwiększenie częstotliwości kursowania).





BRÓDNO-PODGRODZIE - ... - trasa mostu Marii Skłodowskiej-Curie - Pułkowa - Wóycickiego - Żubrowa - ŻUBROWA-UKSW 01 - Żubrowa - Dzierżoniowska - Pułkowa - ... - BRÓDNO-PODGRODZIE

PKP MOKRY ŁUG - ... - Hiacyntowa - Techniczna - Zagórzańska - zawrotka na rondzie - Zagórzańska – SAMORZĄDOWA 01 - Zagórzańska - Techniczna - Hiacyntowa - ... – PKP MOKRY ŁUG



W przypadku zmiany trasy odjazdy z przystanku SAMORZĄDOWA 01 będą realizowane zgodnie z rozkładem jazdy dla przystanku KS. SZULCZYKA 01.



Zmieniony zostaje charakter z warunkowych na stałe następujących przystanków:



NAPOLEONA BONAPARTE 01 i 02;

KORKOWA-CMENTARZ 02;

CM. OFIAR WOJNY 01 i 02;

INSTRUKTORSKA 01 i 02.



Kursowanie linii odbywa się na podstawie specjalnego rozkładu jazdy (zwiększenie częstotliwości kursowania).





GWIAŹDZISTA - ... - Krasińskiego - Broniewskiego - zawrotka na skrzyżowaniu z al. Armii Krajowej - Broniewskiego - Elbląska - Krasińskiego - ... - OS. GÓRCZEWSKA



W godzinach kursowania linii cmentarnych linia zostaje skierowana na trasę zmienioną w obu kierunkach:



OS.GÓRCZEWSKA - … - Kochanowskiego – Rudnickiego – Broniewskiego – Krasińskiego - … - GWIAŹDZISTA



Kursowanie linii odbywa się na podstawie specjalnego rozkładu jazdy.







NOWODWORY - ... - Modlińska - Płochocińska - z pominięciem podjazdów do przystanku KUPIECKA - Marywilska - Wysockiego - Bartnicza - Wyszogrodzka - Chodecka - Kondratowicza - Łabiszyńska - SUWALSKA 03 (powrót: Łabiszyńska - Łojewska - Chodecka)



Kursowanie linii odbywa się na podstawie specjalnego rozkładu jazdy (zwiększenie częstotliwości kursowania).







OGRÓD BOTANICZNY - ... – Bielawa: Warszawska – Warszawa: Drewny - Przekorna - Przyczółkowa - … - METRO WILANOWSKA



Zmieniony zostaje charakter z warunkowych na stałe następujących przystanków:

WAFLOWA 02 i 03.



W dniu 2.11.2018 r. zmieniony zostaje charakter z warunkowych na stałe następujących przystanków: WAFLOWA 03 i 04





WIATRACZNA - ... - Hiacyntowa - Techniczna - Zagórzańska - zawrotka na rondzie - Zagórzańska – SAMORZĄDOWA 01 - Zagórzańska - Techniczna - Hiacyntowa - ... – WIATRACZNA



W przypadku zmiany trasy odjazdy z przystanku SAMORZĄDOWA 01 będą relizowane zgodnie z rozkładem jazdy dla przystanku KS. SZULCZYKA 01.



Zmieniony zostaje charakter z warunkowych na stałe następujących przystanków:

NAPOLEONA BONAPARTE 01 i 02;

CYLICHOWSKA 01 i 02.



Kursowanie linii odbywa się na podstawie specjalnego rozkładu jazdy (zwiększenie częstotliwości kursowania).





METRO MŁOCINY - ... - Chodecka - Kondratowicza - św. Wincentego - Smoleńska - Witebska- Ossowskiego – Handlowa - ... - DW. WSCHODNI (KIJOWSKA)



W godzinach kursowania linii cmentarnych linia zostaje skierowana na trasę zmienioną w obu kierunkach:



METRO MŁOCINY - ... - Kondratowicza - św. Wincentego - Gilarska - Samarytanka - Jórskiego – Radzymińska - ... - DW. WSCHODNI (KIJOWSKA)



Kursowanie linii odbywa się na podstawie specjalnego rozkładu jazdy.





OLECKA - ... - Izbicka - z pominięciem podjazdów do przystanku IZBICKA-CMENTARZ - Kwitnącej Akacji - … - ZBÓJNA GÓRA



Zmieniony zostaje charakter z warunkowych na stałe następujących przystanków:

KWITNĄCEJ AKACJI 01 i 02;

IZBICKA-CMENTARZ 02.



Kursowanie linii odbywa się na podstawie specjalnego rozkładu jazdy (zwiększenie częstotliwości kursowania).





EC SIEKIERKI - … - al. Solidarności – Radzymińska – Trocka –TARGÓWEK



Kursowanie linii odbywa się na podstawie specjalnego rozkładu jazdy.





w kierunku krańca BRÓDNO-PODGRODZIE: DW. WSCHODNI (KIJOWSKA) - ... - 11 Listopada - św. Wincentego - Smoleńska - Witebska - Ossowskiego - Handlowa – Gorzykowska - Radzymińska - Jórskiego - Samarytanka - Gilarska - św. Wincentego - Kondratowicza - ... - BRÓDNO-PODGRODZIE



w kierunku krańca DW. WSCHODNI (KIJOWSKA): BRÓDNO-PODGRODZIE - ... - św. Wincentego - Gilarska - Samarytanka - Jórskiego - Radzymińska - al. Solidarności - Targowa - ... - DW. WSCHODNI (KIJOWSKA)



Kursowanie linii odbywa się na podstawie specjalnego rozkładu jazdy.





KORKOWA-CMENTARZ 02,

DROBIARSKA 01 i 02.



Kursowanie linii odbywa się na podstawie specjalnego rozkładu jazdy (zwiększenie częstotliwości kursowania).





CHOSZCZÓWKA - ... - Marywilska - Wysockiego - Bazyliańska - Rembielińska - KONDRATOWICZA 05 - Rembielińska - Bartnicza - Wysockiego - Marywilska - ... – CHOSZCZÓWKA



Kursowanie linii odbywa się na podstawie specjalnego rozkładu jazdy.



W dniu 2.11.2018 r. zmieniony zostaje charakter z warunkowych na stałe następujących przystanków:



STANIEWICKA 01 i 02;

POŻAROWA 01 i 02.





WILANÓW - ... - Okopowa - Powązkowska - POWĄZKI-CM. WOJSKOWY.



Uwaga! W związku z organizacją parkingu na wschodniej jezdni ul. Okopowej w dn. 1.11.2018 r. na odcinku od ul. Anielewicza do ul. Powązkowskiej ruch autobusów będzie się odbywał dwukierunkowo po jezdni zachodniej z pominięciem przystanków CM. ŻYDOWSKI 02 oraz NISKA 02.



W przypadku braku możliwości przejazdu trasa podstawową w rejonie ulic Powązkowskiej i Maczka po godz. 19:00 w dniu 1.11.2018 r. autobusy zostaną skierowana na trasę objazdową:



WILANÓW - ... - Okopowa - Powązkowska – al. Armii Krajowej – Broniewskiego – Rudnickiego – Kochanowskiego (powrót: Kochanowskiego – Rudnickiego - Broniewskiego – Elbląska – Krasińskiego – Powązkowska) - … - CHOMICZÓWKA



W dniu 2.11.2018 r. przez cały dzień utrzymana jest podstawowa trasa linii.



W zespole DUCHNICKA zamiast przystanku 01 będzie obowiązywał przystanek 51(zlokalizowany ok. 50 metrów przed stałą lokalizacją).



Kursowanie linii odbywa się na podstawie specjalnego rozkładu jazdy (zwiększenie częstotliwości kursowania).





PL. WILSONA - ... - Podleśna - Marymoncka - Pułkowa - Wóycickiego - CM. PÓŁNOCNY-BRAMA GŁ. 02 - zawrotka przez pętlę - Wóycickiego - Żubrowa - ... - PL. WILSONA



Zmieniony zostaje charakter z warunkowych na stałe następujących przystanków:

CM. PÓŁNOCNY-BRAMA GŁ. 01 i 02;

CM. PÓŁNOCNY-BRAMA PŁN. 01 i 02.



W godzinach kursowania linii cmentarnych linia zostaje skierowana na trasę zmienioną w obu kierunkach:



PL. WILSONA - ... - Podleśna - Marymoncka – gen. Wittek - Nocznickiego - Wólczyńska - Opłotek - Palisadowa - Wóycickiego - CM. PÓŁNOCNY-BRAMA GŁ. (powrót: Wóycickiego - Wólczyńska)



Kursowanie linii odbywa się na podstawie specjalnego rozkładu jazdy (zwiększenie częstotliwości kursowania).





Kursowanie linii odbywa się na podstawie specjalnego rozkładu jazdy (zwiększenie częstotliwości kursowania).





GORASZEWSKA 03;

DOJAZDOWA 01 i 02;

ZAPUSTNA 01 i 04.





WAŁBRZYSKA-CMENTARZ 01;

DOJAZDOWA 01 i 02.



Kursowanie linii odbywa się na podstawie specjalnego rozkładu jazdy (zwiększenie częstotliwości kursowania).





REGULSKA - ... - Grójecka - pl. Narutowicza - Grójecka - pl. Zawiszy - Towarowa – zawrotka na rondzie Daszyńskiego - RONDO DASZYŃSKIEGO 03 - pl. Zawiszy - Grójecka - pl. Narutowicza - Grójecka - ... – REGULSKA



Zmieniony zostaje charakter z warunkowych na stałe następujących przystanków: ZAPUSTNA 01 i 02.



Kursowanie linii odbywa się na podstawie specjalnego rozkładu jazdy.





OS. DERBY - ... - Łabiszyńska - Kondratowicza - Bazyliańska - Wysockiego - Bartnicza - REMBIELIŃSKA 06 - Rembielińska - Kondratowicza - ... - OS. DERBY



Kursowanie linii odbywa się na podstawie specjalnego rozkładu jazdy.



W dniu 2.11.2018 r. zmieniony zostaje charakter z warunkowych na stałe następujących przystanków: POŻAROWA 02 i 05.





GWIAŹDZISTA - … - Rydygiera – Przasnyska – Duchnicka – Powązkowska – Krasińskiego – ELBLĄSKA 04 – Krasińskiego - … - GWIAŹDZISTA



Kursowanie linii odbywa się na podstawie specjalnego rozkładu jazdy.



W zespole GWIAŹDZISTA jako przystanek „dla wysiadających” będzie obowiązywał przystanek 02, natomiast przystanek 04 obowiązywał będzie jako przystanek „dla wsiadających”.





GOCŁAW - ... - Mrówcza - Panny Wodnej - Patriotów (jezdnia zachodnia) - Młoda - Derkaczy - Bysławska (powrót: Bysławska - Patriotów (jezdnia zachodnia) – Wał Miedzeszyński - ... – BŁOTA



Zmieniony zostaje charakter z warunkowych na stałe następujących przystanków:

NAPOLEONA BONAPARTE 01 i 02,

KWITNĄCEJ AKACJI 01 i 02,

IZBICKA-CMENTARZ 03 i 04.





w kierunku krańca BRÓDNO-PODGRODZIE:

DW. CENTRALNY - ... - Starzyńskiego - św. Wincentego - Smoleńska - Witebska – Ossowskiego - Handlowa – Gorzykowska - Radzymińska - Jórskiego - Samarytanka - Gilarska - św. Wincentego - Kondratowicza - ... - BRÓDNO-PODGRODZIE;



W kierunku krańca DW.CENTRALNY:

BRÓDNO-PODGRODZIE - … - św. Wincentego – Gilarska – Samarytanka – Jórskiego – Radzymińska – al. Solidarności – Szwedzka – Starzyńskiego - … - DW.CENTRALNY



Kursowanie linii odbywa się na podstawie specjalnego rozkładu jazdy.







METRO MŁOCINY - Kasprowicza - Sokratesa - Wólczyńska - Opłotek - Palisadowa – Wóycickiego (bez wjazdu na pętlę przy bramie głównej oraz bez wjazdu na parking przy bramie południowej) - Wólczyńska (powrót: Wólczyńska - bez wjazdu na parking przy bramie południowej - Wólczyńska - Opłotek - Palisadowa - bez wjazdu na pętlę przy bramie głównej - Wóycickiego - Wólczyńska) - Estrady - Dziekanowska - CM. PÓŁNOCNY-BRAMA ZACH. - Dziekanowska – Estrady - Trenów - ... – DĄBROWA ZACHODNIA



W godzinach kursowania linii cmentarnych linia zostaje skierowana na trasę objazdową w obu kierunkach: METRO MŁOCINY - Kasprowicza - Sokratesa - Wólczyńska (bez wjazdu na parking przy Bramie Południowej) - Estrady - Dziekanowska - CM. PÓŁNOCNY-BRAMA ZACH. - Dziekanowska - Estrady - Trenów - ... – DĄBROWA ZACHODNIA



Kursowanie linii odbywa się na podstawie specjalnego rozkładu jazdy.





OS.GRAPA - ... – Bielawa: Warszawska – Warszawa: Drewny - Przekorna - Przyczółkowa - … - METRO WILANOWSKA



Zmieniony zostaje charakter z warunkowych na stałe następujących przystanków: WAFLOWA 02 i 03.



W dniu 2.11.2018 r. zmieniony zostaje charakter z warunkowych na stałe następujących przystanków: WAFLOWA 03 i 04.





WAŁBRZYSKA-CMENTARZ 01.



W zespole przystankowym WILANÓW w tym dniu jako krańcowy obowiązuje przystanek 12.





WAŁBRZYSKA-CMENTARZ 01,

DOJAZDOWA 01 i 02,

ZAPUSTNA 01 i 02.



Kursowanie linii odbywa się na podstawie specjalnego rozkładu jazdy.





Kursowanie linii odbywa się na podstawie specjalnego rozkładu jazdy.





W kierunku krańca CM.PÓŁNOCNY-BRAMA ZACH:

CH ARKADIA 01 - Pamiętajcie o Ogrodach - Słomińskiego - Okopowa - Powązkowska – al. Armii Krajowej – Broniewskiego – Rudnickiego - Kochanowskiego - Conrada - Wólczyńska- Estrady - Dziekanowska - CM. PÓŁNOCNY-BRAMA ZACH.



W kierunku krańca CH ARKADIA:

CM.PÓŁNOCNY-BRAMA ZACH. – Dziekanowska – Estrady – Wólczyńska – Conrada – Kochanowskiego – Rudnickiego – Broniewskiego – Elbląska – Krasińskiego – Powązkowska– Okopowa – Słomińskiego – Pamiętajcie o Ogrodach – CH ARKADIA 01



W dniu 2.11.2018 r. przez cały dzień linia zostaje skierowana na trasę zmienioną w obu kierunkach: CH ARKADIA 01 - Pamiętajcie O Ogrodach - Słomińskiego - Okopowa - Powązkowska – Maczka – Rudnickiego – Kochanowskiego – Conrada - Wólczyńska - Estrady - Dziekanowska - CM. PÓŁNOCNY-BRAMA ZACH.



Kursowanie linii odbywa się na podstawie specjalnego rozkładu jazdy.





BRÓDNO-PODGRODZIE - ... - most Gdański - Słomińskiego - zawrotka na rodzie Zgrupowania AK „Radosław” - Słomińskiego - RONDO „RADOSŁAWA” 53 - Słomińskiego - most Gdański - … - BRÓDNO-PODGRODZIE



W godzinach kursowania linii cmentarnych linia zostaje skierowana na trasę zmienioną w obu kierunkach:



w kierunku krańca BRÓDNO-PODGRODZIE:

RONDO „RADOSŁAWA” 53 - … - św. Wincentego - Smoleńska - Witebska – Ossowskiego – Handlowa – Gorzykowska - Radzymińska - Jórskiego - Samarytanka – Gilarska - św. Wincentego - ... - BRÓDNO-PODGRODZIE



w kierunku krańca RONDO „RADOSŁAWA”:

BRÓDNO-PODGRODZIE - … - św. Wincentego – Gilarska – Samarytanka – Jórskiego – Radzymińska – al. Solidarności – Szwedzka – Starzyńskiego - … - RONDO „RADOSŁAWA” 53



W dniu 2.11.2018 r. poza godzinami kursowania linii cmentarnych linia zostaje kursuje na trasie podstawowej.



W godzinach kursowania linii cmentarnych linia zostaje skierowana na trasę zmienioną w obu kierunkach:



w kierunku krańca BRÓDNO-PODGRODZIE:

RONDO „RADOSŁAWA” … - św. Wincentego - Smoleńska - Witebska – Ossowskiego – Handlowa – Gorzykowska - Radzymińska - Jórskiego - Samarytanka – Gilarska - św. Wincentego - ... - BRÓDNO-PODGRODZIE



w kierunku krańca RONDO „RADOSŁAWA”:

BRÓDNO-PODGRODZIE - … - św. Wincentego – Gilarska – Samarytanka – Jórskiego – Radzymińska – al. Solidarności – Szwedzka – Starzyńskiego - … - RONDO „RADOSŁAWA”



Kursowanie linii odbywa się na podstawie specjalnego rozkładu jazdy.





DĄBRÓWKA WIŚLANA - ... - trasa mostu Marii Skłodowskiej-Curie - zawrotka przy ul. Kasprowicza - METRO MŁOCINY 03 - trasa mostu Marii Skłodowskiej-Curie - ... - DĄBRÓWKA WIŚLANA



Kursowanie linii odbywa się na podstawie specjalnego rozkładu jazdy.





DOJAZDOWA 01 i 02;

ZAPUSTNA 01 i 02.





W dniu 1.11.2018 r. linia kursuje na podstawie specjalnego rozkładu jazdy (zwiększenie częstotliwości kursowania).

Zmieniony zostaje charakter z warunkowych na stałe następujących przystanków:

WAFLOWA 02 i 03,

MARKOWSKIEGO 01 i 02.



W dniu 2.11.2018 r. zmieniony zostaje charakter z warunkowych na stałe następujących przystanków:

WAFLOWA 03 i 04,

MARKOWSKIEGO 01 i 02.





METRO WILANOWSKA - ... - Antoninów: jezdnia wokół cmentarza - CM. POŁUDNIOWY-BRAMA PŁD. 52 (dla wysiadających) - jezdnia wokół cmentarza - CM. POŁUDNIOWY-BRAMA PŁN. 71 (techniczny) - jezdnia wokół cmentarza - CM. POŁUDNIOWY-BRAMA PŁD. 51 (dla wsiadających) - jezdnia wokół cmentarza - ... - METRO WILANOWSKA



Zmieniony zostaje charakter z warunkowych na stałe następujących przystanków:

ŁAGIEWNICKA 01 i 02;

CM. POŁUDNIOWY-BRAMA WSCH. 01 i 02 w Antoninowie.



Kursowanie linii odbywa się na podstawie specjalnego rozkładu jazdy (zwiększenie częstotliwości kursowania).





W dniu 1.11.2018 r. uruchomienie dodatkowych kursów na trasie SIWIŃSKIEGO – OS.MŁODYCH w Legionowie.





Zmieniony zostaje charakter z warunkowych na stałe następujących przystanków:

ŁAGIEWNICKA 01 i 02;

CM. POŁUDNIOWY-BRAMA WSCH. 01 i 02 w Antoninowie.



Do obsługi linii zostaną skierowane autobusy o większej pojemności.





METRO WILANOWSKA - … - Julianowska – Okulickiego – Przesmyckiego – Markowskiego – JULIANOWSKA-CMENTARZ 52 – Markowskiego – Chyliczkowska – Żeglińskiego – Przesmyckiego – Okulickiego - … - METRO WILANOWSKA.



Zawiesza się funkcjonowanie przystanku: JULIANOWSKA-CMENTARZ 01.



Zmieniony zostaje charakter z warunkowych na stałe następujących przystanków:

ŁAGIEWNICKA 01 i 02,

MARKOWSKIEGO 02.





RYNEK - ... – Bielawa: Warszawska – Warszawa: Drewny- … - OS.KABATY



Zmieniony zostaje charakter z warunkowych na stałe następujących przystanków: WAFLOWA 02 i 03.



W dniu 2.11.2018 r. zmieniony zostaje charakter z warunkowych na stałe następujących przystanków: WAFLOWA 03 i 04.





METRO MŁOCINY - … - Kondratowicza – św. Wincentego – Smoleńskiego – Witebska – Ossowskiego - … - MARYSIN



Kursowanie linii odbywa się na podstawie specjalnego rozkładu jazdy





DW. CENTRALNY - ... – św. Wincentego – Smoleńska – Witebska – Ossowskiego – Kołowa – DKS TARGÓWEK – powrót: Kołowa – św. Wincentego - … - DW.CENTRALNY



Kursowanie linii odbywa się na podstawie specjalnego rozkładu jazdy





DW. CENTRALNY - ... - Marymoncka - Pułkowa - Wóycickiego - Żubrowa - ŻUBROWA-UKSW 01 (powrót: Żubrowa - Dzierżoniowska - Pułkowa)



Kursowanie linii odbywa się na podstawie specjalnego rozkładu jazdy





DW. CENTRALNY - ... - Starzyńskiego - św. Wincentego - Smoleńska – Witebska - Ossowskiego – Handlowa - ... - OS.NIEPODLEGŁOŚCI

Wszystkich Świętych w Warszawie. ZTM zapowiada zmiany w typach rozkładów jazdy

Ze względu na obchodu dnia Wszystkich Świętych w dniach 1 i 2 listopada zmieni się także częstotliwość kursowania niektórych pojazdów ZTM. Zarządzający transportem publicznym w Warszawie zapowiadają następujące zmiany:

W dniu 1.11.2018 r.:

tramwaje kursują według sobotniego rozkładu jazdy,

autobusy kursują według świątecznego rozkładu jazdy,

autobusy linii L14, L15, L16, L21 i L42 kursują wg rozkładu jazdy dnia powszedniego,pozostałe autobusy linii lokalnych Lxx kursują wg świątecznego rozkładu jazdy,

pociągi metra na linii M1 i M2 kursują według sobotniego rozkładu jazdy (bez kursów nocnych) wg następujących założeń:



na linii M1:



- w godzinach 8:00 – 10:00 oraz 18:00 – 20:00: kursowanie z częstotliwością 3min. 20 sek.,

- w godzinach 10:00 – 14:00 kursowanie z częstotliwością 2 min. 50 sek.,

- w godzinach 14:00 - 18:00 kursowanie z częstotliwością 3 min.,

- w pozostałych godzinach: sobotni rozkład jazdy bez kursów nocnych.



na linii M2:



- w godzinach 10:00 – 18:00: kursowanie z częstotliwością 5 minut,

- w pozostałych godzinach: sobotni rozkład jazdy bez kursów nocnych.







W dniu 2.11.2018 r.:

tramwaje kursują według sobotniego rozkładu jazdy,

autobusy kursują według sobotniego rozkładu jazdy (z zasileniem wytypowanych linii),

autobusy linii L14, L15, L16, L21 i L42 kursują wg rozkładu jazdy dnia powszedniego,pozostałe autobusy linii lokalnych Lxx kursują wg sobotniego rozkładu jazdy,

pociągi metra na linii M1 i M2 kursują według sobotniego rozkładu jazdy (z kursami nocnymi) wg następujących założeń:



na linii M1:



- w godzinach 6:30 – 19:00 kursowanie z częstotliwością 3min.,

- w pozostałych godzinach: sobotni rozkład jazdy z kursami nocnymi.



na linii M2:



- w godzinach 6:30 – 19:00: kursowanie z częstotliwością 5 minut,

- w pozostałych godzinach: sobotni rozkład jazdy z kursami nocnymi.

- pociągi SKM linii S1 i S10 kursują wg rozkładu jazdy dnia powszedniego,

- pociągi SKM linii S2 i S3 kursują wg świątecznego rozkładu jazdy,

- pociągi SKM linii S9 nie kursują.





Wszystkich Świętych i Zaduszki - dodatkowe przystanki w Warszawie

Aby ruch transportu publicznego w Warszawie był jeszcze sprawniejszy i umożliwiał swobodne poruszanie się w kierunku warszawskich cmentarzy, uruchomione zostanie wiele dodatkowych przystanków:

STANIEWICKA - uruchomiony zostaje przystanek 42 zlokalizowany na ul. Staniewickiej za skrzyżowaniem z ul. Odrowąża. Przystanek obowiązuje jako stały dla linii C76.





- zawiesza się funkcjonowanie przystanków 01 i 02 . CM. BRÓDNOWSKI (ŚW. WINCENTEGO) - nowy zespół przystankowy:



- uruchomiony zostaje przystanek 40 zlokalizowany na ulicy św. Wincentego w kierunku ronda Żaba za skrzyżowaniem z ul. Kołową (w miejscu przystanku KOŁOWA 01). Przystanek obowiązuje jako „dla wsiadających” dla linii C27,

- uruchomiony zostaje przystanek 41 zlokalizowany na ulicy św. Wincentego w kierunku ronda Żaba za skrzyżowaniem z ul. Kołową. Przystanek obowiązuje jako „dla wsiadających”dla linii C13,

- uruchomiony zostaje przystanek 42 zlokalizowany na ulicy św. Wincentego w kierunku ronda Żaba za skrzyżowaniem z ul. Kołową. Przystanek obowiązuje jako „dla wsiadających”dla linii C11,

- uruchomiony zostaje przystanek 43 zlokalizowany na ulicy św. Wincentego w kierunku ronda Żaba za skrzyżowaniem z ul. Kołową. Przystanek obowiązuje jako „dla wsiadających”dla linii C25,

- uruchomiony zostaje przystanek 44 zlokalizowany na ulicy św. Wincentego w kierunku ronda Żaba za skrzyżowaniem z ul. Kołową. Przystanek obowiązuje jako „dla wsiadających”dla linii C20 oraz C69,

- uruchomiony zostaje przystanek 46 zlokalizowany na ulicy Kołowej w kierunku ul. św. Wincentego za skrzyżowaniem z ul. Handlową. Przystanek obowiązuje jako „dla wysiadających” dla linii C11, C13, C20, C25, C27 oraz C69.





- uruchomiony zostaje przystanek 41 zlokalizowany na ulicy Odrowąża w kierunku ronda Żaba za skrzyżowaniem z ul. Pożarową (wspólnie z przystankiem POŻAROWA 01). Przystanek obowiązuje jako „dla wsiadających” dla linii C76,

- uruchomiony zostaje przystanek 42 zlokalizowany na ulicy Pożarowej przed skrzyżowaniem z ul. Odrowąża. Przystanek obowiązuje jako „dla wysiadających” dla linii C76.





- uruchomiony zostaje przystanek 41 zlokalizowany na ul. Grochowskiej w kierunku ul. Targowej za skrzyżowaniem z ul. Wiatraczną. Przystanek obowiązuje jako „dla wsiadających” dla linii C69,

- uruchomiony zostaje przystanek 45 zlokalizowany w al. Stanów Zjednoczonych po zjeździe z ronda Wiatraczna. Przystanek obowiązuje jako „dla wsiadających” dla linii C51.

- uruchomiony zostaje przystanek 47 zlokalizowany w al. Stanów Zjednoczonych po zjeździe z ronda Wiatraczna. Przystanek obowiązuje jako „dla wsiadających” dla linii C88,

- uruchomiony zostaje przystanek 54 zlokalizowany na ul. Grochowskiej w kierunku ronda Wiatraczna przed wjazdem na rondo. Przystanek obowiązuje jako „dla wysiadających” dla linii C69.





- uruchomiony zostaje przystanek 51 zlokalizowany na jezdni głównej przy cmentarzu. Przystanek obowiązuje jako „dla wsiadających” dla linii 727, 737, C37 oraz C47,

- uruchomiony zostaje przystanek 52 zlokalizowany na jezdni głównej przy cmentarzu. Przystanek obowiązuje jako „dla wysiadających” dla linii 727, 737, C37 oraz C47.





- uruchomiony zostaje przystanek 41 zlokalizowany na ul. Grójeckiej w kierunku al. Krakowskiej za pl. Narutowicza. Przystanek obowiązuje jako „dla wsiadających” dla linii C84,

- uruchomiony zostaje przystanek 42 zlokalizowany na ul. Grójeckiej w kierunku al. Krakowskiej przed pl. Narutowicza. Przystanek obowiązuje jako „dla wysiadających” dla linii C25, C63 oraz C84.





- uruchomiony zostaje przystanek 41 zlokalizowany na ul. Wóycickiego w kierunku ul. Wólczyńskiej za skrzyżowaniem z ul. Palisadową. Przystanek obowiązuje dla wsiadającychdla linii C09 oraz C50 oraz dla linii 250 (poza godzinami kursowania linii cmentarnych),

- uruchomiony zostaje przystanek 42 zlokalizowany na ul. Wóycickiego w kierunku ul. Wólczyńskiej za skrzyżowaniem z ul. Palisadową. Przystanek obowiązuje dla wsiadającychdla linii 181 oraz C88,

- uruchomiony zostaje przystanek 43 zlokalizowany na ul. Wóycickiego w kierunku ul. Wólczyńskiej za skrzyżowaniem z ul. Palisadową. Przystanek obowiązuje dla wsiadającychdla linii C13 oraz C56,

- uruchomiony zostaje przystanek 44 zlokalizowany na ul. Wóycickiego w kierunku ul. Wólczyńskiej za skrzyżowaniem z ul. Palisadową. Przystanek obowiązuje dla wsiadającychdla linii C14 oraz C70,

- uruchomiony zostaje przystanek 45 zlokalizowany na ul. Wóycickiego w kierunku ul. Wólczyńskiej za skrzyżowaniem z ul. Palisadową. Przystanek obowiązuje dla wsiadającychdla linii C42 oraz C84,

- uruchomiony zostaje przystanek 47 zlokalizowany na ul. Palisadowej, przed skrzyżowaniem z ul. Wóycickiego. Przystanek obowiązuje jako „dla wysiadających” dla linii 181, C09, C13, C14, C42, C50, C56, C70, C84 oraz C88,

- zawieszone zostaje funkcjonowanie przystanków 03, 04 i 06.







- przystanek 03 obowiązuje jako „dla wsiadających” dla linii C90,

- uruchomiony zostaje przystanek 42 zlokalizowany na parkingu przy cmentarzu. Przystanek obowiązuje jako „dla wsiadających” dla linii 180, C22 oraz C80,

- uruchomiony zostaje przystanek 43 zlokalizowany na parkingu przy cmentarzu. Przystanek obowiązuje jako „dla wsiadających” dla linii C11,

- uruchomiony zostaje przystanek 44 zlokalizowany na parkingu przy cmentarzu. Przystanek obowiązuje jako „dla wsiadających” dla linii C12 oraz C14,

- w dn. 1.11.2018 r. uruchomiony zostaje przystanek 45 zlokalizowany przy zachodniej jezdni ul. Powązkowskie w kierunku al. Armii Krajowej, przed wjazdem na parking przy cmentarzu. Przystanek obowiązuje jako „dla wysiadających” dla linii 180, C11, C12, C14, C22, C51, C63, C80 oraz C90,

- uruchomiony zostaje przystanek 47 zlokalizowany na parkingu przy cmentarzu. Przystanek obowiązuje jako „dla wsiadających” dla linii C51 oraz C63.



Uwaga! W dniu 1.11.2018 r. (po godz. 19:00) oraz w dniu 2.11.2018 r. w związku z utrzymaniem dwukierunkowego ruchu na ul. Powązkowskiej nie funkcjonuje przystanek 45.





- uruchomiony zostaje przystanek 51 zlokalizowany na ul. Wólczyńskiej w kierunku ul. Opłotek przy wyjeździe z parkingu. Przystanek obowiązuje jako stały dla linii 250, 409, C40 oraz C50,

- uruchomiony zostaje przystanek 52 zlokalizowany na ul. Wólczyńskiej w kierunku ul. Estrady przy wyjeździe z parkingu. Przystanek obowiązuje jako stały dla linii 250, 409, C40 oraz C50,

- uruchomiony zostaje przystanek 53 zlokalizowany na ul. Wólczyńskiej w kierunku ul. Opłotek za skrzyżowaniem z ul. Wóycickiego. Przystanek obowiązuje jako stały dla linii 181.





- uruchomiony zostaje przystanek 01 zlokalizowany przy Palmirskiej Drodze. Przystanek obowiązuje jako „dla wsiadających” dla linii C81,

- uruchomiony zostaje przystanek 02 zlokalizowany przy Palmirskiej Drodze. Przystanek obowiązuje jako „dla wysiadających” dla linii C81.





- uruchomiony zostaje przystanek 41 zlokalizowany na ul. Marszałkowskiej w kierunku pl. Konstytucji za skrzyżowaniem z ul. Królewską. Przystanek obowiązuje jako stały dla linii C27oraz C76,

- uruchomiony zostaje przystanek 42 zlokalizowany na ul. Marszałkowskiej w kierunku pl. Bankowego za skrzyżowaniem z ul. Rysią. Przystanek obowiązuje jako „dla wsiadających” dla linii C27 oraz C76,

- uruchomiony zostaje przystanek 46 zlokalizowany na ul. Królewskiej w kierunku pl. Grzybowskiego przed ul. Marszałkowską. Przystanek obowiązuje jako „dla wsiadających” dla linii C42 oraz C90.





- w dniu 1.11.2018 r. uruchomiony zostaje przystanek 53 zlokalizowany na ul. Słomińskiego w kierunku mostu Gdańskiego, około 40 metrów za przystankiem 03, obowiązujący jako krańcowy dla linii 500

- w dniach 27.10.2018 r. – 04.11.2018 r. uruchomiony zostaje przystanek 51 zlokalizowany na ul. Okopowej w kierunku ul. Towarowej, po zjeździe z ronda Zgrupowania AK „Radosław”. Przystanek obowiązuje jako stały dla linii 409, C11 oraz C22.





