Utonięcie trójki dzieci w Darłówku. Prokuratura szuka świadków wydarzeń z sierpnia

js08836 2 godziny temu Oceniono 9 razy 9

Całkowity brak wyobraźni prokuratury. Kto ma się zgłosić wczasowicz z Rzeszowa, Krakowa czy Wrocławia ? Wezwanie do Koszalina na przesłuchanie i z pewnością nie tylko raz. Tym biednym dzieciom nić już życia nie wróci. Chwila nieuwagi matki i całkowita ignorancja ojca, który gdzieś poszedł doprowadziła do tragedii. Sprawa powinna zostać zamknięta już dawno. Do świadków apeluje się tego samego dnia póki są na miejscu. Teraz, to mogą sobie pogwizdać.