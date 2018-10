Patryk Jaki przyznaje, że był kandydatem PiS. Jeszcze niedawno przekonywał, że był bezpartyjny

W wyborach samorządowych 2018 Patryk Jaki otrzymał 254 324 głosów, podczas gdy Rafał Trzaskowski dostał 505 187 głosów i tym samym już w pierwszej turze zdobył fotel prezydenta stolicy.

Patryk Jaki przyznał, że był kandydatem PiS

W programie Bogdana Rymanowskiego Patryk Jaki przekonywał jednak, że pomimo przegranej, ma powody do satysfakcji. - Dzisiaj już wiemy, że to najlepszy wynik, jaki kandydat PiS uzyskał od 2006 roku - powiedział. - To jest wynik o 40 tysięcy lepszy od pana prezydenta Andrzeja Dudy, a do jego wyniku wliczono jeszcze głosy Polonii, która w wyborach samorządowych nie głosuje - dodał.

Tą wypowiedzią przyznał jednocześnie, że na prezydenta Warszawy startował z ramienia PiS. Zaprzecza to jego słowom, które 16 października wypowiedział na antenie radia TOK FM. Jacek Żakowski, nawiązując do rezygnacji Jakiego z członkostwa w Solidarnej Polsce, którą ogłosił 4 dni wcześniej podczas debaty telewizyjnej, zapytał, czy jest kandydatem bezpartyjnym.

- Można tak powiedzieć. Jestem silnie przekonany, że po latach skrajnie upartyjnionych rządów w Warszawie, politycy powinni wyciągać wnioski. Samorząd tym różni się od parlamentu, że prezydent miasta powinien patrzeć szeroko, być obiektywny - przekonywał wtedy Patryk Jaki.