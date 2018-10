Koordynatorka "Tęczowego piątku": W Polsce nadal mamy ogromny problem z homofobią

tajemniczy_don_pedro godzinę temu Oceniono 14 razy 12

Edukujemy się? No to trochę biologii ewolucyjnej dla dziatwy młodszej i starszej, a propos słowa "homofobia".



Homoseksualizm jest tak stary jak ludzkość. Ma podłoże biologiczne (temat na odrębną dyskusję). Był, jest i będzie.



Homoseksualizm stwarza też jednak problemy. Dwa, dla potrzeb tego komentarza. Pierwszy to mechanizm stosunku homoseksualnego, a drugi to seksualna permisywność w środowisku gejowskim. Obydwa prowadzą do tego, że środowisko to jest rezerwuarem rozmaitych infekcji, występujących statystycznie znacznie częściej niż wśród ludzi hetero lub lesbijek.



W 2017 przeprowadzono bardzo politycznie niepoprawne badanie:

"What do two men kissing and a bucket of maggots have in common? Heterosexual men’s indistinguishable salivary α-amylase responses to photos of two men kissing and disgusting images" tandfonline.com/doi/abs/10.1080/19419899.2017.1328459



Żadne tam ankiety, żadne tam deklaracje. Wskaźnik biochemiczny. Obrzydzenie na widok całujących się facetów jest faktem biologicznym, a nie konstruktem społecznym.



Ostatni kawałek układanki to uświadomienie sobie natury obrzydzenia. W procesie naturalnej selekcji większą szansę przetrwania mają osobniki unikające bezproduktywnego ryzyka. Stąd np. obrzydzenie na widok żywności, po której łażą robale. To są biologiczne odpowiedzi organizmu, wykształcone podczas milionów lat ewolucji. Obrzydenie pomaga nam unikać zjedzenia czegoś, czym się strujemy.



Obrzydzenie na widok całujących się facetów pozwala nam unikać ich towarzystwa i zarażenia się czymś paskudnym (opryszczką, rzeżączką, syfilisem, albo i HIVem).



Normalny człowiek z reguły jest homofobem. Czy się to Wam podoba, czy nie. I wątpię, czy można wypromować ideologię wbrew biologii.