"Trynkiewicz na prezydenta!". Krystyna Pawłowicz zamieściła skandaliczny wpis na Twitterze

PiS wygrał wybory samorządowe do sejmików wojewódzkich, przegrał jednak w większości dużych miast Polski, takich jak Warszawa, Łódź czy Poznań. Krystyna Pawłowicz zauważyła w tym szkodę dla kraju, postanowiła więc zaprotestować na Twitterze.

"Trynkiewicz na prezydenta! Wielbiciele zboków, złodziejstwa, zalotnych chamów i zaprzańców wybiorą go już w pierwszej turze...Polsce na złość..." - napisała.

W komentarzu dodała: "Im bardziej odrażający zbrodzień, tym większe zaufanie

wielu Polaków".

Przypomnijmy, że Mariusz Trynkiewicz spędził 25 lat w więzieniu za gwałt i zabójstwo czterech chłopców w latach 80. Po odbyciu kary został odizolowany od społeczeństwa na mocy ustawy o postępowaniu wobec osób stwarzających zagrożenie i trafił do ośrodka w Gostyninie.

Krystyna Pawłowicz odpowie za wpis na Twitterze o Trynkiewiczu?

W komentarzach pod postem Krystyny Pawłowicz padło wiele mocnych słów, m.in. sugerujących posłance badania psychiatryczne. Uznano, że jej wpis to mowa nienawiści.

Na post zareagował również poseł PO Cezary Tomczyk. Zapowiedział, że poda Krystynę Pawłowicz do Komisji Etyki Poselskiej, a sprawę zgłosi do Marszałka Sejmu. "Uważam, że szef klubu PiS Ryszard Terlecki powinien natychmiast usunąć Panią Poseł z klubu. Warszawiaków obraził już Suski, Kowalczyk, a teraz to. Co na to Patryk Jaki?" - zapytał na Twitterze.