Zaginiona Paulina Dynkowska. Prokuratura prowadzi śledztwo ws. bezprawnego uwięzienia 28-latki

"śledztwo w sprawie bezprawnego pozbawienia wolności"

"w sprawie zaginionej Pauliny Dynkowskiej brane są pod uwagę różne hipotezy"

No to jak w końcu: wiedzą, że ktoś ją porwał (uwięził), czy nie wiedzą? I skąd akurat ta hipoteza na pierwszym miejscu? Rozumiem, że nie wszystko policjanci mogą powiedzieć (ustalili tożsamość mężczyzny, ale go nie szukają, chociaż nie napisali, czy zatrzymano go, czy może nie ma nic wspólnego?), ale przekazywana informacja powinna jednak trzymać się kupy.