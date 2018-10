Gdańsk. Wszystkich Świętych i Zaduszki. Będą zamknięte ulice i utrudnienia w ruchu drogowym

Ze względu na wzmożony ruch samochodowy spowodowany obchodami święta Wszystkich Świętych, w Gdańsku, podobnie jak w innych miastach, mogą pojawić się poważne utrudnienia w ruchu drogowym. Miasto stara się jednak temu zapobiec, zmieniając zasady funkcjonowania komunikacji miejskiej w taki sposób, aby autobusy i tramwaje były wygodnym środkiem transportu, który zawiezie nas na cmentarz.

Dzień Wszystkich Świętych i utrudnienia w ruchu drogowym. Które ulice w Gdańsku będą nieprzejezdne?

Zmiana organizacji ruchu podczas święta Wszystkich Świętych w Gdańsku będzie taka sama jak w poprzednich latach, informują pracownicy z Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni. Zmiany będą obowiązywać wyłącznie 1 listopada od godziny 6 rano do godziny około 20 (chyba, że policja zdecyduje inaczej).

Zobacz schemat organizacji komunikacji miejskiej w Gdańsku na 1 listopada [MAPA] >>>

Ulice całkowicie zamknięte dla ruchu:

ulica Łostowicka - Cmentarz przy ul. Łostowickiej

ulica Srebrniki i Ostrowskiej - Cmentarz Centralny Srebrzysko

krótki fragment ulicy Brzegi od ulicy Podmiejskiej - na wysokości Cmentarza św. Ignacego

ulica ks. Góreckiego (przy cmentarzu) - Cmentarz pw. św. Jadwigi

Ulice w okolicach cmentarzy będą miały zmienioną organizację ruchu, więc patrzcie uważnie na znaki, bo wiele skrzyżowań będzie działało zupełnie inaczej, niż do tej pory.

1 listopada (Wszystkich Świętych). Znaczne zmiany w kursowaniu autobusów i tramwajów w Gdańsku

Największe zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w Gdańsku będą odczuwalne 1 listopada, w dzień Wszystkich Świętych. Poniżej podajemy listę zmian, którą zapowiedział ZTM w Gdańsku:

W dniu 1 listopada wszystkie autobusy w Gdańsku kursują według sobotnich rozkładów jazdy, a ponadto autobus linii:

107 - w godz. 08:00-16:00 - kursuje co 45 minut,

111 - w godz. 08:00-16:00 - kursuje co 20 minut,

115 - w godz. 08:00-16:00 - kursuje co 10 minut,

116 i 136 - kursują al. Żołnierzy Wyklętych zamiast „starą” ul. Słowackiego,

117 - kursuje w obu kier. przez al. Grunwaldzką zamiast przez ul. Czyżewskiego,

122 - w godz. 08:00-16:00 - kursuje co 30 minut,

136 - w godz. 08:00-16:00 - kursuje co 30 minut,

157 - w godz. 08:00-16:00 - kursuje co 30 minut,

156 - w godz. 08:00-16:00 - kursuje co 15 minut,

175 - w godz. 08:00-16:00 - kursuje co 10 minut,

210 - w godz. 08:00-16:00 - kursuje co 30 minut,

227 - w godz. 08:00-16:00 - kursuje co około 8 minut,

627 - linia dodatkowa kursuje na trasie: Żabianka SKM – Pomorska – (dalej trasą jak linia 227) – Cmentarz Srebrzysko – Rakoczego – Cmentarz Łostowicki – Chełm Witosa, w godz. 08:00-18:00, co około 8 minut,

262 - w godz. 08:00-16:00 - kursuje co 20 minut.

610 - linia dodatkowa kursuje na trasie: Wrzeszcz PKP – Żołnierzy Wyklętych – Cmentarz Srebrzysko –Rakoczego – Cmentarz Łostowicki, w godz. 7:00-18:00, co około 4 minuty.

695 - linia dodatkowa kursuje na trasie: Dworzec PKP – Kartuska – Cmentarz Łostowicki, w godz. 09:00-17:00, co około 10 minut.

918 - w kier. Jeleniogórskiej obowiązuje zmieniona trasa ulicami: Chałubińskiego-Worcella-Cienistą (zamiast przez Chałubińskiego-Reformacką-Stoczniowców-Cienistą), z powodu wprowadzenia jednego kierunku ruchu na ul. Stoczniowców.

W dniu 1 listopada wszystkie tramwaje w Gdańsku kursują według sobotnich rozkładów jazdy, a ponadto tramwaj linii:

2 - w godz. 08:00-17:00 - kursuje co 10 minut,

3 – nie funkcjonuje przez cały dzień, w zamian obowiązuje linia 63

6 - w godz. 08:00-17:00 - kursuje co 10 minut,

10 - w godz. 08:00-17:00 - kursuje co 10 minut,

12 - wydłużona trasa: Jelitkowo – Oliwa – Wrzeszcz – Opera – Dworzec Gł. –Siedlce – Migowo - kursuje co 10 minut,

63 - linia dodatkowa kursuje przez cały dzień na trasie: Nowy Port Oliwska – Brzeźno – Opera – Dworzec Gł. – Chełm – Łostowice co około 20 minut, a w godz. 09:00-17:00 co około 10 minut,

66 - linia dodatkowa kursuje na trasie: Strzyża PKM – Opera – Dworzec Gł. – Chełm – Łostowice, w godz. 09:00-17:00, co około 15 minut,

68 - linia dodatkowa kursuje na trasie: Stogi Pasanil – Przeróbka – Chełm – Łostowice, w godz. 09:00-17:00, co około10 minut.

2 listopada - Zaduszki. Niewielkie zmiany w rozkładzie jazdy gdańskich autobusów

2 listopada, w Zaduszki, tramwaje w Gdańsku będą kursować według stałych rozkładów jazdy, jak w dni powszednie. Większość autobusów również będzie jeździć według standardowego planu, jednak niewielkie zmiany zostaną wprowadzone do rozkładów autobusów linii: 115, 162, 195 i 227, które będą jeździć tak jak w poniedziałek, wtorek i środę, co oznacza, że: w godzinach 09:00-13:00 autobus nr 115 oraz 162 będą kursować co 10 minut, z kolei w godzinach 08:00-16:00 autobus 195 będzie kursować co 30 minut, natomiast autobus 227 - co 8 minut.