TVP pracuje nad serialem o "Solidarności". Kurski dobrą nowinę ogłosił na zjeździe NSZZ

To bedzie na pewno serial w ktorym bracia Kaczynscy rozpoczeli w ogole w Polsce dzialalnosc opozycyjna, i zalozyli Solidarnosc i stali na czele Solidarnosci, a o Lechu Walesie nie bedzie nic, albo jakas wzmianka, ze byl agentem SB.



Walesa ma calkowita racje. Lech Kaczynski nigdy nie kierowal "Solidarnoscia", a wczesniej byl co najwyzej drugorzednym dzialaczem opozycji, ale byl chociaz, w przeciwienstwie do Jaroslawa Kaczynskiego, internowany i nie musial sie wstydzic tego okresu w swoim zyciu. Lech Kaczynski byl co najwyzej przecietnym politykiem, najslabszym prezydentem III RP, slabszym nawet od Walesy (nie mylic tego z wielka, swiatowa historyczna rola Walesy), wszystko wskazuje na to, ze jeszcze slabszym prezydentem bedzie Duda, ale to juz jest inna historia. Lech Kaczynski nie mial zadnych szans na reelekcje, sondaze byly dla niego bezlitosne. Zginal, nie polegl, w katastrofie lotniczej. Byl demokratycznie wybranym prezydentem Polski, ale nic wiecej, zaden kandydat na bohatera narodowego, jak to probuja nam to wmowic Jaroslaw Kaczynski, Duda i PIS. Pochowanie jego na Wawelu jest niebywalym skandalem i profanacja Wawelu, jest jak najbardziej mozliwe, ze jego grob zostanie przeniesiony w przyszlosci w inne miejsce. W historii Polski Lech Kaczynski bedzie malo znaczaca postacia, a pamietac sie o nim bedzie tylko w zwiazku z katastrofa smolenska, poniewaz pamiec o katastrofie smolenskiej bedzie jeszcze dlugo zywa wsrod Polakow, ale jest mozliwe, ze Lech Kaczynski bedzie czesciowo obwiniany o spowodowanie tej katastrofy.