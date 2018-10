Autostrada A1. Nie żyje kierowca. Uderzył w bariery w rejonie Bobrownik. Przyczyną silny wiatr?

6drabin godzinę temu Oceniono 19 razy 9

To powinno zastanowić projektantów tych ekranów przy autostradach.

Każdy, to miał okazję wyjechać zza takiego ekranu w czasie silnego bocznego wiatru, wie czym to się może skończyć. Przy polskich autostradach i drogach ekspresowych jest ich ustawionych stanowczo zbyt wiele. Oprócz wątpliwego wpływu na eliminację hałasu i oszpecania krajobrazu dochodzi jeszcze czynnik niebezpieczeństwa w czasie porywistego wiatru.



Że młody jechał szybko to tylko część problemu.