Rzeszów. Śmiertelny wypadek na torach kolejowych. Linia jest całkowicie zablokowana

krzysztofiktofik

Polska to taki kraj gdzie ludzie widzą tylko dwie partie walczące na przeciwko siebie i głosują tak by ta , która ma największe szanse wygrać przeciwko niej czyli takiej mogącej chociaż trochę zbliżyć się do tej z największą szansą na wygraną.Prawie każdy polak boi się zmian a od dziecka z mlekiem matki ma wyssane umiejętność kombinowania.

Dlatego w Polsce ponad 70% ludzi cały czas mobbingowanych często nie wytrzymuje tego psychicznie i popełnia samobójstwo.A gdy jedna partia z drugą mówią , że w Polsce jest już lepiej a jak jest chociażby wskazuje na to zwiększająca się ilość samobójstw można jedynie być pewnym ucieczki młodych z tego kraju.Nie ma sensu szukać pracy w Polsce gdy właśnie traktowanie człowieka jest związane z jego upodlaniem.W pracy chcesz podwyżkę to pracodawca ci mówi - jak chcesz to się zwolnij bo na twoje miejsce mam już Ukraińca , który może pracować za niższą stawkę dlatego w Polsce stawka minimalne powinna być 25złotych brutto za godzinę pracy plus premia czy jakieś dodatki przy dzisiejszych kosztach życia.To właśnie nasze wybory na kogo głosujemy nas upodlają , a że lubimy wybierać tych samych darmozjadów i boimy się zmian to efektem jest właśnie to samobójstwo.Nie pierwsze i ostatnie zwłaszcza , że jesień ma to do siebie , iż ilość samobójstw drastycznie rośnie.

Boimy się zmian dlatego jeszcze 10-15lat będziemy cierpieć bo sami na to pozwalamy.