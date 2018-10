Wejherowo. Replika kabrioletu z początku XX wieku "skasowana" przez volkswagena

Kobieta prowadząca volkswagena prawdopodobnie straciła panowanie nad kierownicą i wjechała w replikę zabytkowego auta.

Wejherowo. Wypadek Volkswagena Golfa i CWS T-1

Interweniowali m.in. strażacy z OSP w Wejherowie, którzy umieścili zdjęcia z wypadku na Facebooku. Widać na nich, że zderzyły się dwa samochody osobowe - Volkswagen Golf i replika CWS T-1 - polskiego samochodu z początków XX wieku.

Na miejscu zjawiła się również policja i pogotowie. W wypadku poszkodowane zostały trzy osoby - dwóch kierowców i pasażer volkswagena. Jedna z nich była w ciężkim stanie i trafiła do szpitala. Policja ustala teraz okoliczności zderzenia. Wiadomo już, że kierowcy obu pojazdów byli trzeźwi. Funkcjonariusze podejrzewają, że przyczyną zdarzenia mogło być to, że kobieta, która prowadziła golfa, straciła panowanie nad kierownicą, gdy wjeżdżała w zakręt. Na jej nieszczęście z naprzeciwka jechał CWS T-1.

CWS T-1, który uczestniczył w wypadku w Wejherowie, to nie oryginał a replika przedwojennego samochodu.

CWS T-1 to polski samochód, którego produkcja rozpoczęła się w latach 20. w Centralnych Warsztatach Samochodowych. Do naszych czasów nie zachował się żaden oryginalny model. Właściciel retrokabrioletu spod Wejherowa odtworzył go ze szczątkowych dokumentów, rysunków i fotografii.

Na zdjęciach opublikowanych przez policję widać, że samochód został mocno uszkodzony.