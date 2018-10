Tęczowy Piątek już 26 października. Akcja LGBTQI w ponad 200 polskich szkołach. "To rekord!"

Tęczowy Piątek w polskich szkołach odbędzie się już w najbliższy piątek 26 października. To międzynarodowa akcja, w kraju koordynowana przez Kampanię Przeciw Homofobii, która ma sprawić, by "młode lesbijki, geje, osoby biseksualne, transpłciowe, queer i interpłciowe poczuły, że w szkole jest miejsce też dla nich".

Na korytarzach placówek tego dnia zawisną tęczowe plakaty, a na lekcjach nauczyciele poruszą temat akceptacji i otwartości na uczniów i uczennice LGBTQI (lesbijki, geje, osoby biseksualne, transpłciowe, queer i interpłciowe).

Tęczowy Piątek po raz trzeci. 211 szkół weźmie udział

Tęczowy Piątek odbędzie się po raz trzeci. W tym roku w akcji bierze udział aż 211 szkół. "To rekord!" - cieszy się KPH. - Tego dnia dorośli i rówieśnicy dają wyraźny sygnał młodym osobom LGBTQI, że mogą na nich liczyć - tłumaczy Joanna Skonieczna z organizacji.

Szkoły, które zdecydowały się wziąć udział w akcji, dostały od KPH zestaw materiałów edukacyjnych, plakaty i tęczowe gadżety. Scenariusz Tęczowego Piątku wymyślą już same. - My dajemy podpowiedzi. Mówimy np. jakie filmy można pokazać podczas lekcji, ale to szkoła wybiera konkretny tytuł - wyjaśnia Skonieczna.

Tęczowy Piątek. "Zrozumiałem, że to, że jestem gejem jest OK. I to było super!"

- W szkole czułem się bardzo samotny. Do czasu Tęczowego Piątku. Wtedy zrozumiałem, że to, że jestem gejem jest OK. I to było super! - powiedział KPH Adam, 16-letni uczeń, w którego szkole Tęczowy Piątek odbył się w zeszłym roku.

KPH wskazuje na wyniki badań, z których wynika, że w każdej klasie jest co najmniej jeden uczeń lub uczennica LGBTQI. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez organizację aż 70 proc. spośród nich doświadczyło przemocy, a w 30 proc. przypadków doszło do niej właśnie w szkole.