Pełnia Księżyca Myśliwych. Kiedy wypada? Gdzie ją obserwować?

Pełnia Księżyca, nazywana pełnią Księżyca Myśliwych, wypada dzisiaj po południu. To na tyle wczesna pora, że każdy może znaleźć chwilę na to, by poobserwować niebo. Tym bardziej, że warunki pogodowe mają sprawić, że zjawisko będzie bardzo dobrze widoczne.

Czym jest Pełnia Księżyca Myśliwych?

Październikowa pełnia została nazwana Pełnią Księżyca Myśliwych ze względu na to, że to jesień wiązała się z intensywnymi przygotowaniami do zimy. Oznaczało to gromadzenie zapasów, robienie przetworów oraz wyruszanie na polowania. W okresie październikowej pełni niemal od zawsze przeprowadzano polowania, którym towarzyszyły mistyczne obrzędy.

Pełnia Księżyca Myśliwych – kiedy dokładnie wypada?

Pełnia Księżyca Myśliwych ma rozpocząć się o godz. 16.45. ze względu na to, że rozpocznie się tak wcześnie, to będzie widoczna na niebie przez wyjątkowo długi czas.

Pełnia Księżyca Myśliwych – gdzie obserwować?

Pełnia Księżyca Myśliwych będzie doskonale widoczna w każdym miejscu w Polsce. Księżyc ma być jasny i doskonale widoczny, dlatego z powodzeniem można go fotografować.