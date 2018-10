Czas zimowy. Kiedy przestawiamy zegarki? Już w ten weekend

sacc77 godzinę temu Oceniono 2 razy 2

Przestańcie debile pisać o "czasie zimowym" tak jakby był to jakiś czas "dziwny" podczas gdy jest to nic innego jak NORMALNY, NATURALNY CZAS SŁONECZNY CZYLI TAKI GDY SŁOŃCE JEST W ZENICIE3 O G. 12:00 A NIE O 13:00.



To CZAS LETNI nie jest niczym innym jak zwykła DEWIACJĄ wymyśloną przez półgłówków tak więc przestawienie w nocy z soboty na niedzielę zegarków nie będzie niczym innym jak POWROTEM DO NORMALNOŚCI!