Pogoda. Silny wiatr w całej Polsce. Na Śnieżce 187 km/h. IMGW ostrzega [PROGNOZA]

Ostatnia noc była wyjątkowo wietrzna. Jak informują meteorolodzy, najsilniej wiało na Śnieżce, gdzie wiatr osiągnął prędkość 187 km/h. Tylko nieco spokojniej było na Kasprowym Wierchu, gdzie wiatr wiał z prędkością 126 km/h. Wiatr dawał o sobie znać także nad morzem - w Ustce odnotowano powiewy porywistego wiatry o prędkości 94 km/h, z kolei w Kołobrzegu - 97 km/h.

Jak informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, do godziny 6:00 Państwowa Straż Pożarna interweniowała 660 razy, a prawie dziesięć tysięcy odbiorców (9934) jest pozbawionych prądu.

Pogoda. Alert RCB: Ostrzeżenia I stopnia niemal dla całego kraju

Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem. W niektórych miejscach, zwłaszcza nad morzem, jego prędkość w porywach może dochodzić do 90 kilometrów na godzinę. W województwach pomorskim i zachodniopomorskim prędkość wiatru może dochodzić do 90 kilometrów na godzinę. Dotyczy to zwłaszcza strefy nadmorskiej. W większości pozostałych województw prędkość wiatru w porywach może dochodzić do 80 - 85 kilometrów na godzinę.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem dla niemal wszystkich województw. Nie dotyczy to jedynie kujawsko-pomorskiego i lubuskiego.

Pogoda na środę 24 października. IMGW ostrzega: Będzie silny wiatr i deszczowo

Dziś będzie chłodno i wietrznie - ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Po gwałtownym załamaniu pogody środa to kolejny dzień z silnym wiatrem. Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozują, że wiatr w porywach osiągnie prędkość 80 kilometrów na godzinę na przeważającym obszarze kraju i do 95 kilometrów na godzinę nad morzem. Najsilniej będzie wiało od południa do późnego popołudnia.

"Nie ma co liczyć na słońce" - mówi synoptyk IMGW Mateusz Barczyk. Przez cały dzień będzie pochmurno. Na obszarze całego kraju mogą wystąpić opady deszczu. Na zachodzie możliwe są przejaśnienia. Miejscami na Warmii i Podlasiu opady deszczu mogą przechodzić w deszcz ze śniegiem. W górach będą opady śniegu. W ciągu dnia temperatura wyniesie od 5 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 11 stopni na Dolnym Śląsku. W górach - 3 stopnie. Silny wiatr będzie potęgował odczucie chłodu. W weekend opady śniegu mogą dotrzeć do Warszawy. Poprawa pogody prognozowana jest od wtorku.