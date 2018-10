Prezes LOT i szefowa związków klęczą i całują się po rękach. "Cyrk na skrzydłach"

W PLL LOT trwa strajk części pracowników. We wtorek po południu w budynku spółki doszło do nietypowego wydarzenia. Protest, który trwa od czwartku, odbywa się m.in. w obronie szefowej Związku Zawodowego Personelu Pokładowego i Lotniczego Moniki Żelazik, zwolnionej w czerwcu za nawoływanie do organizacji strajku.

Protest w LOT. Monika Żelazik i Rafał Milczarski klęczą

W pewnym momencie zgromadzeni w budynku LOT-u mogli ujrzeć Monikę Żelazik klęczącą przed prezesem LOT Rafałem Milczarskim. Jak informuje dziennikarz Radia ZET Daniel Wrzos, to właśnie Monika Żelazik jako pierwsza uklękła. Podziękowała Milczarskiemu za dostęp do toalet dla strajkujących od sześciu dni pracowników i pocałowała go w rękę. - Prezes odpowiedział tym samym - napisał dziennikarz.

"Cyrk na kółkach, a raczej na skrzydłach" - skomentował z kolei dziennikarz Superstacji, Artur Molęda.