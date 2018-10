Strajk w LOT. Niektórym pracownikom brak umów o pracę nie przeszkadza. "Możemy się rozwijać"

rybka9915 godzinę temu Oceniono 9 razy 9

To jak to jest z ta pisbolszewia, bo juz sie gubie. Smieciowki sa be i ciota rafalska miala je zlikwidowac, tak by polscy pracownicy mogli pracowac tak, jak sie pracuje w cywilizowanych krajach UE.

A tu jakies nowe jajo! W pisbolszewickich chlewach ma to nie obowiazywac, po to by przez nich nasadzone fornale mogli sie nakrasc jako "menedzerzy", wielu z nich po kursach u rydzyka.

Czy tu jest gdzies miejsce na rozum???