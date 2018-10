farsizm przed chwilą 0

Jeżeli kiedykolwiek Polska podziękuje Jarkowi to za mobilizację społeczną oraz za przypomnienie kim był i co pozostawił nam Monteskiusz. Jak po chorobie człowiek poznaje pewne elementy medycyny, tak po kaczyzmie Polacy poznają pewne elementy państwowości. (choć, lepiej, gdyby to nigdy nie było konieczne)