29 lat temu morderca zawiązał jej na szyi skakankę. Przełom ws. zabójstwa dzieci w Jeńkach

ganro 3 godziny temu Oceniono 9 razy 7

Jaki ten świat jest pobłażliwy dla morderców? Jak się udało takiemu 25 lat to może już spokojnie opowiadać jak zamordował dzieci? Chory kraj który na coś takiego pozwala. Jedyna sprawiedliwość to dopaść kiedy się tylko uda i w najlepszym razie kopanie węgla gołymi rękoma do końca życia.