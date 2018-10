ratlerek.hitlerek godzinę temu Oceniono 3 razy 3

Niestety jest to PR-owe, medialne "bicie piany" mające na celu zrobienie szumu medialnego. Hucpa urządzona po to (i tylko po to), by mówiono o tym i było głośno, że "ktoś coś robi" (w domyśle: "pożytecznego"). Prawda jest gdzieś zupełnie indziej, a powody są dużo bardziej złożone i powiązane z bardzo wieloma kwestiami, niż się wydaje pokoleniu rozwrzeszczanych fejsbuniowców i twitteraków. Tu nie chodzi o to, by bić pianę, ale tworzyć warunki dla pszczół, pszczelarstwa i całej racjonalnej gospodarki rolnej w Polsce. A tego nie robi się spektakularnymi, egzaltowanymi i emocjonalnie nasiąkniętymi lecz kompletnie niczego nie wnoszącymi akcjami typu "performance" dla zwiększenia klikalności i liczby odsłon w mediach elektronicznych. Ale cóż, zaraz ktoś powie i nabluzga mi tu, że jestem "lewakiem" (albo "prawakiem", zależnie od tego, kto będzie pluł i szczekał na mnie) i się nie znam. Organizatorom oprócz rzetelnej wiedzy naukowej wypada życzyć również prawdziwych, profesjonalnych kontaktów ze środowiskiem pszczelarskim i rolnikami, bo tam leży pszczoła pogrzebana.