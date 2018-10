Jechała Uberem z Warszawy do Zalesia, kierowca nagle zaryglował drzwi. "Próbował mnie dotykać"

marcin1948 godzinę temu Oceniono 12 razy 2

Wy ksenofoby i rasiści z wyborczej !!! Jak tak możecie powielać kłamstwa na temat tego biednego hindusa !!! On przyjechał biedny ze swojego kraju żeby na chleb zarobić a wy przykładacie rękę do ksenofobi,nie tolerancji i wykluczenia !!! Juz pisze mejla do Sorosa by sprzedał wasze akcje !!! Nie jesteście godni jego pieniędzy :) tfuuuu