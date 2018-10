Przewozili kota samolotem z Oslo do Warszawy, teraz go szukają. "Lotnisko go zgubiło"

Szymon Głowacki pół godziny temu Oceniono 19 razy 15

Nie mamy pani kota, i co nam pani zrobi... Bardzo smutne, szkoda kota. Jestem absolutnie pewien, że, gdyby do zdarzenia doszło w Norwegii, to cały kraj by się rzucił na poszukiwania, nie mówiąc już o zawieszeniu pracy sortowanie, a być może i ruchu lotniczego.

Piszę to bez zwykłego dla mnie sarkazmu.



No, a Polska jest jaka jest. Tu się ludzi nie szanuje, a co dopiero koty...