Wyniki wyborów. Marcin Wolski z "Gazety Polskiej" uszczypliwie o PiS: Władza dała ciała

przychodzi Jaki na Dworzec Centralny

-poproszę bilet do Opola

-jaki ?

-pośpieszny



przychodzi poobijany i smutny pasażer na Dworzec Centralny

-poproszę bilet do Opola

-jaki ?

-tak to ja



przychodzi poobijany i smutny pasażer na Dworzec Centralny

-poproszę bilet do Opola

-jaki ?

-jakikolwiek