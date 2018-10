Prognoza pogody na wtorek i środę mało kogo ucieszy - będzie zimno, wietrznie, pochmurno i deszczowo.

"Jutro i w środę będzie najgorsza jesienna pogoda, jaką możecie sobie wyobrazić" - napisał na Twitterze meteorolog Tomasz Wasilewski.

TVN Meteo prognozuje, że z północy napłynie do nas arktyczne powietrze, które spowoduje załamanie pogody - będzie porywisty wiatr, deszcz, deszcz ze śniegiem, a w górach także śnieg.

W północno-wschodniej części kraju w środę silny wiatr o prędkości w porywach do 100 km/h. W górach może osiągnąć nawet 150 km/h. Może zrywać linie energetyczne, łamać drzewa i gałęzie.

Pogoda we wtorek i środę. IMGW wyda alerty?

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej planuje wydać ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed silnym wiatrem. "Należy śledzić informacje o pogodzie i w najbliższych dniach nie podejmować zbędnych prac na zewnątrz. Również kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza na wybrzeżu - tam warunki drogowe będą najgorsze" - ostrzega IMGW.

Będzie padać - we wtorek suma opadów ma osiągnąć od 5 do 15 mm, na Pomorzu miejscami do 25 mm. W środę intensywniej popada na południu - od 7 do 15 mm, lokalnie do 20 mm, a w Sudetach do 25 mm deszczu lub deszczu ze śniegiem.

Prognoza pogody. Chłodno, deszczowo i pochmurno

Arktyczne powietrze wpłynie też na obniżenie temperatur. We wtorek maksymalnie będzie 7 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Podlasiu, przez 9 stopni w centrum, do 12 stopni na Pomorzu Zachodnim. Przez wiatr temperatura odczuwalna będzie znacznie niższa.

W środę zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu na wschodzie i południu kraju, możliwy też deszcz ze śniegiem. Temperatura powietrza od 6 stopni na wschodzie do 10 na zachodzie kraju. Dość silny wiatr - na północnym wschodzie do 90 km/h.

Arktyczne powietrze. W czwartek nieco cieplej

W czwartek czekają nas przejaśnienia i okresowe mżawki. Będzie też nieco cieplej - do 13 stopni na Dolnym Śląsku. Wiatr umiarkowany i dość silny.

W piątek duże zachmurzenie, ale też większe przejaśnienia. Temperatura od 9 stopni na Podlasiu do 14 na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami dość silny.