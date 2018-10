Pogoda na Wszystkich Świętych 2018 - długoterminowa prognoza pogody. Koniec złotej polskiej jesieni

Ciep這 ju nie b璠zie - ostrzega TVN Meteo. Wed逝g prognozy Tomasza Wasilewskiego, och這dzenie jeszcze przybierze na sile.

W tym tygodniu b璠zie coraz zimniej - w 鈔od od 7 do 11 stopni Celsjusza, w g鏎ach mr霩. Potem mo瞠 by nieco cieplej - na po逝dniu do 15 stopni.

Na prze這mie pa寮ziernika i listopada ch這dniej - 6,7 stopni. Kolejne niewielkie ocieplenie ju po Wszystkich 安i皻ych - b璠zie do 13-14 stopni.

Prognoza pogody. Pogoda na Wszystkich 安i皻ych nie rozpie軼i

Wed逝g "Gazety Pomorskiej", 1 listopada b璠zie ok. 9 stopni - w nocy ok. 4. Pochmurnie z przeja郾ieniami. Nie b璠zie pada.

W 安i皻o Zmar造ch, 2 listopada - podobnie. Temperatura nieco wy窺za, do 11 stopni (w nocy 6), pochmurnie z przeja郾ieniami, bardzo ma貫 opady deszczu.