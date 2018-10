Prognoza pogody na najbliższe dni. "Najgorsza jesienna pogoda jaką możecie sobie wyobrazić"

Pogoda zepsuje się z powodu nadciągającego niżu Rachel, który przemieszcza się znad Atlantyku do Europy. Ma on objąć tereny od Skandynawii przez Europę Środkową aż do samej Francji.

Pogoda w poniedziałek - 22 października

Dzisiejsza pogoda to przede wszystkim duża mgła, a także możliwość wystąpienia opadów. Deszczowe chmury zbiorą się nad północną Polską i stamtąd będą przemieszczać się na południe. Z zachodu natomiast powieje silny wiatr.

Prognoza pogody na wtorek - 23 października

We wtorek zapowiadane jest przede wszystkim niskie ciśnienie, które będzie wynikiem nadchodzącego niżu. W centrum Polski możemy spodziewać się 960 hPa. Do Europy przedostaną się również masy zimnego, arktycznego powietrza, któremu będą towarzyszyć chmury i deszcze.

Pogoda na środę - 24 października

Środa minie nam pod znakiem dużej ilości chmur, deszczu, a nawet deszczu ze śniegiem. Szybkie przemieszczanie się strumieniu powietrza znad Arktyki spowoduje, że z zachodu i północy nadejdzie silny wiatr, rzędu nawet 100 km/h.

Najlepsza pogoda w środę jest przewidywana w północno-zachodniej części Polski, gdzie obejdzie się opadów. Potem już do końca tygodnia zapowiadane są przelotne opady, silny wiatr i niskie ciśnienie.