Niedziele handlowe - październik 2018. Czy w najbliższą niedzielę sklepy będą czynne?

Mamy dobrą wiadomość dla tych, którzy lubią lub muszą robić zakupy w ostatni dzień tygodnia - zbliżająca się niedziela będzie niedzielą handlową, co oznacza, że będziemy mogli wybrać się do ulubionej galerii handlowej lub supermarketu.

Niedziele handlowe 2018. Kiedy kolejna niedziela handlowa?

28 października to niedziela handlowa, ponieważ jest to ostatnia niedziela w tym miesiącu. Co dalej? Zgodnie z przepisami, niedziele handlowe w 2018 roku wypadają dwa razy w miesiącu - w ostatnią i pierwszą niedzielę miesiąca. Oznacza to, kolejna niedziela handlowa już za tydzień, 4 listopada. Warto jednak pamiętać, że między tymi dwoma niedzielami handlowymi jest czwartek (1 listopada), który jest dniem wolnym od pracy ze względu na przypadające w ten dzień święto Wszystkich Świętych.

Niedziele handlowe 2018, 2019, 2020. Jakie zmiany w kolejnych latach?

Liczba niedziel handlowych będzie maleć z roku na rok. W 2019 roku niedziele handlowe będą wypadać już tylko raz w miesiącu, z kolei w 2020 roku niedziel handlowych będzie tylko siedem w ciągu całego roku.