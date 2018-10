Sondaż dla TVN po ujawnieniu taśm: 36 proc. chce dymisji Mateusza Morawieckiego

polakadam pół godziny temu Oceniono 4 razy 2

Marek Migalski.

Jeśli PiS nie zdobędzie żadnego dużego miasta, a wynik rywalizacji na poziomie sejmików nie przyniesie jego oczywistego zwycięstwa, oznaczać to będzie, iż formacja Jarosława Kaczyńskiego jest do pokonania, a jej marsz po pełnię władzy został zatrzymany. To kluczowy moment politycznych bitew, z jakimi aż do wiosny 2020 roku będziemy mieli do czynienia co mniej więcej sześć miesięcy. Już w niedzielę może się okazać, że ugrupowanie, które przedstawia się jako dominator na polskiej scenie politycznej, i tak zresztą jest postrzegane przez konkurencję oraz większość Polaków, zostało zastopowane w walce o samorządy – zauważa w "Rzeczpospolitej" Migalski.

Byłoby to destrukcyjne dla niego – nic bowiem tak nie buduje siły PiS, jak powszechna o niej opinia. Gdyby okazało się, że w pierwszej od przejęcia władzy potyczce wyborczej ugrupowanie to albo przegrywa, albo wygrywa jedynie minimalnie, uskrzydliłoby to z całą pewnością opozycję.