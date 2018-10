Kluczbork. Bmw wypadło z jezdni na drodze krajowej nr 45. Nie żyje 28-letni kierowca

jvn 8 minut temu Oceniono 1 raz 1

Gratuluje wrażliwości komentującym. Ja dzisiaj jadąc 50 km/h na lekkim łuku poza terenem zabudowanym wjechałem w stertę liści leżących na drodze i wpadłem w poślizg. 10-20 km/h więcej i też mogłem wylądować na drzewie. Rozumiem, że jak przydarzy się to komuś z waszej rodziny albo gdy wyskoczy im przed maskę jakiś dzik czy sarenka to też napiszecie, że to selekcja naturalna i w sumie dobrze się stało?